Chor Living Voices besteht seit 25 Jahren

Der Gospelchor „Living Voices“ gibt aufgrund seines 25-jährigen Bestehens kommenden Sonntag ein Jubiläumskonzert in der Veringendorfer St. Michaelskirche. Beginn ist um 17 Uhr, anschließend gibt es einen Sektempfang im Veringendorfer Pfarrhaus.

Chorleiter Anton Roggenstein hat für das Jubiläum ein ansprechendes Programm zusammen gestellt, welches die ganze Bandbreite der vergangenen 25 Jahre abdeckt und in drei Zeitfenstern gesungen wird.

Der Chor besteht aus Sängern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Temperamente, die die Liebe zur Musik, zum Gospel und zum gemeinsamen Singen eint. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Chor zu einem facettenreichen, ausdrucksstarken Gemeinschaft, erklärt der musikalische Leiter Roggenstein. Begleitet wird der Chor von einer kleinen Band. Am Schlagzeug Martin Schidlo aus Sigmaringen und am Bass Ekki Heim aus Mössingen, Anton Roggenstein begleitet am Klavier.

Er ist studierter Jazz-, Schul- und Kirchenmusiker und Preisträger von Orgel- und Chorwettbewerben. Mit seiner musikalischen Leidenschaft hat Chorleiter seine Hobbysänger längst infiziert, voller Vorfreude auf Sonntag bereiten sich alle auf den großen Auftritt vor.

Besonders freut sich der 15-jährige Amerikaner Aiden Dopson, der momentan als Austauschschüler in Veringenstadt lebt und beim Chor herzlich aufgenommen wurde. Er darf sogar ein Solo singen, erklärt der junge Mann, worüber er sich sehr freue aber auch schon ganz aufgeregt darüber sei.