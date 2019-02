Broschüre rückt 21 Sehenswürdigkeiten in den Fokus

Damit hatten nicht einmal die Verantwortlichen selbst gerechnet: „Wir waren am Ende selbst überrascht. Aus dem bisher 20-seitigen Werk ist eine 40 Seiten starke Broschüre geworden“, sagt Veringenstadts Hauptamtsleiterin Alexandra Hepp. Die Neuauflage der Broschüre rückt 21 Sehenswürdigkeiten in Veringenstadt und in den Ortsteilen Veringendorf und Hermentingen in den Mittelpunkt – und ist damit sowohl für Einheimische als auch für Touristen interessant.

Überschrieben mit den Schlagworten „Kommen, Sehen, Staunen“ werden in der Broschüre die Geschichte, Kultur und Natur von Veringenstadt präsentiert. Der Nandi als Veringenstädter Symbol schlechthin und das neue städtische Logo befinden sich auf dem Umschlag der Broschüre. Im letzten Teil kann der Umschlag zweimal aufgefaltet werden und ein topographische Karte verschafft in einem Lageplan einen Überblick über die Sehenswürdigkeiten.

Informationen zum Hexenhemd

Inhaltlich gegliedert ist die touristische Broschüre, beginnend mit einem Stadtplan und einem allgemeinen Überblick, in die drei Ortschaften Veringenstadt, Veringendorf und Hermentingen. Die 21 Sehenswürdigkeiten werden beschrieben und bildlich dargestellt. Dazu zählen selbstverständlich das älteste Rathaus Hohenzollerns mit seinem Museum und dem sagenumwobenen Veringer Hexenhemd, der Höhlenrundwanderweg und der Uferpfad „Lebendige Lauchert“.

Darüber hinaus geht es um den imposanten Grafensaal und die Burggalerie in der Berschule sowie die St.-Michaels-Kirche in Veringendorf, die als älteste Kirche Hohenzollerns gilt. Ebenso mit dabei sind Veringendorfs Wasserfall „Gieß“, der Albstollen und der Felixfels. Mit der St.-Gallus-Quelle in Hermentingen erwartet den Besucher die größte Karstquelle Hohenzollerns. Das imposante Hermentinger Wasserwerk, in dem die Aufbereitung und Verteilung des Wassers erfolgt und das etwa 40 000 Menschen mit Trinkwasser versorgt, ist ebenfalls Bestandteil der Broschüre.

Diese wird im Laufe der Woche an alle Haushalte verteilt und bald auch auf der Internetseite der Stadt zum Herunterladen bereit stehen. Die bisherige Broschüre mit den touristischen Sehenswürdigkeiten von Veringenstadt sei nach zehn Jahren einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen, erklärt Alexandra Hepp. Gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit in Veringenstadt vor gut zwei Jahren habe sie das touristische Material unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass der bisherige Prospekt „Auf den Spuren der Vergangenheit“ überarbeitet werden müsse. Im Sommer vergangenen Jahres habe dann die Neugestaltung begonnen.

Monika Geiselhart hilft mit

Bürgermeister Armin Christ verweist auf die vielen Neuerungen der vergangenen Jahre – vor allem die Neugestaltung des Historienwegs bei den Erzgruben. Dieser wurde umfangreich saniert und neu konzipiert und ist zu einem beliebten und lehrreichen Rundwanderweg mit fünf Stationen geworden. Mit der fachkundigen Unterstützung durch Planerin Monika Geiselhart, die schon vielen Projekte in Veringenstadt mit entwickelt hat, wurde die Neugestaltung der Broschüre angegangen. Auch zahlreiche Bürger hätten mit ihrem Wissen die Broschüre bereichert, sagt Alexandra Hepp.

Der Bürgermeister und seine Hauptamtsleiterin sind sich einig: Die Broschüre ist nicht nur für Touristen interessant, sondern auch für die Einheimischen. „Wenn man in einem Werk sehen kann, was wir alles zu bieten haben, fördert das mit Sicherheit auch den Stolz auf die Heimat“, sagen Alexandra Hepp und Armin Christ.