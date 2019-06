Blutrote Blüten blühen bei Harthausen

Oberhalb von Veringenstadt an der Straße in Richtung Lieshöfe ist schon von weitem eine Wiese zu sehen, die derzeit wie ein roter Teppich voller Mohnblumen steht.

Der Klatschmohn, der eigentlich zu den Ackerwildkräutern zählt, kommt in aller Regel in Getreidefeldern vor, wo er aber meist durch den Einsatz von Pestiziden bekämpft wird. Nicht so auf der üppigen Wiese bei Harthausen, dort kann er ungehindert gedeihen und seine tolle Blütenpracht zeigen. Wie ein Meer in Rot recken sich die Blütenblätter vom schwarzen Blütengrund der Sonne entgegen. Der Name „Klatschmohn“ soll sich vom klatschenden Geräusch ableiten, das entsteht, wenn die großen Blütenblätter bei Wind gegeneinander geschlagen werden.

Das Ganze wirkt wie ein farbenfrohes Gemälde aus der Zeit des Impressionismus und verbreitet beim Anschauen beste Sommerlaune. Die Blüten des Klatschmohn blühen allerdings nur zwei bis drei Tage ab Juni. Da sie aber laufend neue rote Blüten hervorbringen, dauert die Blütezeit bis in den August. Jedoch: Die Wiese bei Veringenstadt gehört zu einem Pferdehof und wird daher wohl bald gemäht werden und zu einem nahrhaften Heu für die Pferde werden.