Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Veringendorf verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann als Vierter in einer fünfköpfigen Motorradgruppe auf der Kreisstraße 8202 von Bingen-Hochberg in Richtung Veringendorf unterwegs. In einer Kurvenkombination kam er von der Straße ab und prallte gegen die mit Felsen durchsetzte Böschung. Am Motorrad entstand Sachschaden von nahezu 1000 Euro.