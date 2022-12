Bezirksversammlung nach zwei Jahren Pandemie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Begrüßungslied „Lied klinge auf“ eröffnete der Männergesangverein Veringendorf unter der Leitung von Wolfgang Schnitzer die 46. Bezirksversammlung des Sängerbezirks Sigmaringen, Nach einem kurzen Einblick in das Veringerdorfer Vereinsleben des MGV und dem „Rennsteig- Lied“ übergab der Vorsitzende Rudolf Gaiser das Wort an Werner Winkler, den Vorsitzenden des Sängerbezirks Sigmaringen. Werner Winkler begrüßte die vielen Gäste, darunter den Präsidenten des Chorverbands Zollernalb-Sigmaringen, Michaele A.C. Ashcroft und den Ortsvorsteher der Gemeinde Veringendorf, Michael Witte. Mit der Totenehrung fuhr Winkler fort und bat die Versammlung, sich entsprechend von den Plätzen zu erheben. Die Ehrung wurde mit dem „Gebet“ v. G. F. Händel, vom MGV Veringendorf umrahmt. Es folgten Grußworte von Michael A:C. Ashcroft und Michael Witte, welcher die Grüße des Bürgermeister übermittelte und erfreut war, dass die Versammlung in Veringendorf stattfindet. Witte wünscht der Versammlung einen guten Verlauf. Es folgten Berichte der Verantwortlichen des Sängerbezirkes, diese fielen allesamt Corona-bedingt recht kurz aus. Da es zu den Berichten keine Fragen und Einwände gegeben hatte und auch die Prüfung der Kasse eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigte, übernahm Dr. Rottmann vom Chorverbandspräsidium die Entlastung, welche von der Versammlung einstimmig erteilt wurde. Werner Winkler bittet die Versammlung, eine Nachfolge für den 2. Vorsitzenden Roland Türk, der leider 2021 verstorben ist, zu benennen. Diese Bitte blieb leider ohne Erfolg, sodass dieser Posten bis auf weiteres unbesetzt bleibt.

Es folgten die Ehrungen für 20 Jahre Chorgesang an Yvonne Buck, Maria Deschler, Rosi Schiller, Tanja Schmid, Edith und Nicole Schneider vom Liederkranz Bingen. Edith Gack, Marianne und Werner Eichholz von der Chorgemeinschaft Gammertingen. Für 30Jahre aktives Singen wurden geehrt: Christel und Wendelin Klaiber von Gammertingen, Garry Oertel vom Liederkranz Strassberg und Arno Walz vom Sängerbund Veringenstadt. Mit Dankesworten des Vorsitzenden an die Anwesenden, die Helfer, und den Gastgeber MGV Veringendorf, die mit einigen Liedbeiträgen zum Schluss mitwirkten, konnte die harmonische Versammlung beendet werden.