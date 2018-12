Bewerber bringen sich selbst über Facebook ins Spiel

Der Amtsinhaber als einziger Bewerber: Lange sah es so aus, als seien Überraschungen bei der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag in Veringenstadt ausgeschlossen. Nach dem Ende der offiziellen Frist bringen sich jetzt aber doch noch zwei Bewerber ins Spiel – nicht über eine offizielle Kandidatur auf dem Stimmzettel, sondern über das soziale Netzwerk Facebook.

Am 26. November war die Bewerbungsfrist für die Wahl abgelaufen. Lediglich Armin Christ, seit 2003 Bürgermeister von Veringenstadt, hatte bis dahin seine Unterlagen eingereicht. Gerade das ist es, was Andrea Branz und Harald Greiner ins Grübeln brachte. Sie wollten den Wählern eine Alternative bieten.

Zu ihrer Motivation äußern sich Branz und Greiner auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ schriftlich. „Vor etwa fünf Wochen wurde ich innerhalb kurzer Zeit von mehreren Bürgern ganz direkt auf eine Kandidatur als Bürgermeisterin angesprochen“, schreibt Branz. Für eine offizielle Bewerbung sei es zu diesem Zeitpunkt aber schon zu spät gewesen. „Nach intensiver Beratung mit meiner Familie habe ich meinen Unterstützern zugesagt, für das Amt zur Verfügung zu stehen, sollte ich mittels Namensnennung auf dem Stimmzettel gewählt werden.“

Diese Möglichkeit sieht das Wahlrecht nämlich durchaus vor: In die freie Zeile auf dem Stimmzettel können Wähler den Namen einer anderen wählbaren Person eintragen. Wichtig: Dabei muss deutlich werden, wer gemeint ist – durch Vor- und Nachname, Beruf, Anschrift und gegebenenfalls weitere Angaben.

Verzicht auf Wahlveranstaltungen

Harald Greiner ist zuversichtlich, dass auch dieses Verfahren zum Erfolg führen kann – trotz der kurzen Zeit bis zur Wahl. „Viele Einwohner der Gemeinde Veringenstadt kennen meine Person und meine Einstellungen“, schreibt er. „Aus diesem Grund sehe ich keine Veranlassung für Wahlveranstaltungen jeglicher Art.“ Aus dem gleichen Grund verzichtete Greiner auch darauf, der SZ ein Foto für die Berichterstattung zur Verfügung zu stellen.

Für den Fall einer Wahl hat sich Andrea Branz vorgenommen, die Kommunalpolitik transparent zu gestalten, die Bürger zu beteiligen und mit ihnen Politik zu betreiben. Außerdem will sie Jugendliche mit der Politik und ihren Möglichkeiten vor Ort vertraut machen. Veringenstadt müsse als attraktiver Wohn-, Schul-, Einkaufs- sowie Urlaubs- und Freizeitort wahrgenommen werden. Harald Greiner will den Bürgern anstehende Entscheidungen und neue Herausforderungen näher bringen und die Bürger besser einbinden.

Davon, dass sie das Zeug zum Bürgermeister haben, sind beide überzeugt. „Aufgrund verschiedener ehrenamtlicher Tätigkeiten in mehreren Vereinen der Gemeinde und der damit verbundenen Aufgaben weiß ich um die Belange vieler Veringer Bürger“, schreibt Harald Greiner. Durch seine berufliche Tätigkeit als Techniker seien ihm viele Abläufe in der Organisation von Arbeitsschritten und deren Lösungen mit Bauherren, Ämtern und Partnern bekannt.

„Gewisse Themen oder Projekte verlangen Ausdauer und einen langen Atem“, schreibt Andrea Branz. „Dass ich diesen habe, konnte ich immer wieder beweisen – unter anderem, als ich vor einigen Jahren mit einer Elterninitiative in Gomaringen eine Kinderbetreuungsgruppe in einen Kindergarten für Kleinkinder auf Vereinsbasis weiterentwickelt habe.“ Sie sei bereit, Verantwortung zu übernehmen und habe das in ihrer beruflichen Laufbahn auch schon getan. Aktuell ist Branz im Außendienst eines großen Handelsunternehmens tätig, für das sie auch Mitarbeiter weiterbildet.

Andrea Branz ist in Straßberg aufgewachsen und kam 2012 nach Veringenstadt. Dort wohnt die 48-Jährige mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen. Harald Greiner lebt, von elf Jahren Unterbrechung abgesehen, seit seinem sechsten Lebensjahr in Veringenstadt. Geboren wurde der 56-Jährige im Südschwarzwald.

Ob sich der ungewöhnliche Weg der beiden tatsächlich bewährt, entscheidet sich am Sonntag um 18 Uhr. Dann werden die Stimmen ausgezählt. Wie ernst seine plötzlichen Mitbewerber zu nehmen sind, will der Amtsinhaber nicht beurteilen. „Das wäre vermessen“, sagt Armin Christ. Auch die Wahlwerbung über Facebook will er nicht bewerten. „Für mich persönlich ist eine offizielle Bewerbung der richtige Weg“, sagt Christ. „Mit Bewerbungsunterlagen, Flyer, Hausbesuchen, Wahlveranstaltungen und Wahlprogramm.“