Besucher füllen das neue Bürgerzentrum mit Leben

In Veringendorf ist der Umbau der ehemaligen Grundschule zu einem neuen Treffpunkt für die Einwohner gefeiert worden. Zum Tag der offenen Tür kamen zahlreiche Besucher, die dem Motto der Veranstaltung alle Ehre machten: „Füllt das Schulhaus mit Leben!“

Die feierliche Eröffnung am Vormittag übernahm Michael Witte, Ortsvorsteher von Veringendorf und Vorsitzender des Trägervereins Mehrgenerationenhaus. Einige weitere Redner, darunter Veringenstadts Bürgermeister Maik Rautenberg und Alois Henne als Vorsitzender des Förderprojekts Leader Oberschwaben überbrachten ihre Glückwünsche.

Henne hatte die Übergabe von zehn Tassen geplant, allerdings überstand nur eine davon unbeschadet den Weg nach Veringendorf. „Scherben bringen Glück“, sagte Henne lachend und steckte damit die Zuhörer an, die ihm Zustimmung signalisierten. Vom Glück jedenfalls wird das neue Bürgerzentrum also eine Menge abbekommen haben.

Die Redner am Mikrofon waren sich einig: Der Umbau der alten Schule war eine große Herausforderung, die gekonnt, mit viel Eigeninitiative und Willen umgesetzt wurde – worauf alle Beteiligten stolz sein können. Die Nachbarschaftshilfe wurde durch Petra Heim-Schäfer vertreten, die sich für die vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden bedankte und die Top 10 vorstellte. Als Anerkennung übergab sie einen gefüllten Geschenkeimer. Die Nachbarschaftshilfe, die sich ebenfalls in dem alten Schulgebäude befindet, wird in Zukunft Beratungstage einführen. Architekt Jürgen Gaiser sprach von „einer nachhaltigen Arbeit, die hier geschaffen wurde“.

Alois Henne (rechts) als Vorsitzender des Förderprojekts Leader Oberschwaben überreicht Ortsvorsteher Michael Witte die Leader-Plakette für das neue Bürgerzentrum in Veringendorf. (Foto: privat)

Für Musik sorgten die Musikgesellschaft Veringendorf, die Guggamusik GuMoVeDo und der Männergesangverein aus Veringendorf. Außerdem traten der Jugendchor St. Nikolaus aus Veringenstadt und der Gospelchor „Living Voices“ auf. Die Segnung des Gebäudes übernahmen der katholische Pfarrer Olaf Winter und sein evangelischer Kollege Ulrich Deißinger.

Keiner der Gäste kam zu kurz: Es gab eine Vielzahl an warmen Speisen und die Bäckerinnen und Bäcker übertrafen sich gegenseitig. Für kleine Besucher wurden Waffeln mit Puderzucker angeboten und sie konnten sich im Jugendraum schminken lassen. Die Verantwortlichen des Trägervereins Mehrgenerationenhaus und des Bürgervereins standen den Besuchern Rede und Antwort, erklärten den Ablauf ihrer Arbeit und zeigten sich offen für die Anregungen der Kinder. Es fehle noch eine Hängematte im Jugendraum, sagte zum Beispiel Besucherin Mia.

Das Schulhaus soll vor allem für das Miteinander im Dorf ein Anziehungspunkt werden. Für Jung und Alt soll die ehemalige Grundschule in Zukunft als Anlauf- und Treffpunkt dienen. Der Jugendraum im Obergeschoss wurde den Bedürfnissen seiner Nutzer entsprechend eingerichtet. Es soll aber auch einen Stammtisch geben und geeignete Räume für private Festivitäten.

Kochkurs ist bereits geplant

Unter anderem durch die moderne Ausstattung mit digitalem Equipment sollen auch Firmen und Selbstständige angesprochen werden, die die Räume gegen eine Pauschale mieten können. Das neue Bürgerzentrum eignet sich auch für Seminare und verschiedene Kurse. Eine erste Idee, die auf Zuspruch stieß, gibt es dafür auch schon: In der voll ausgestatteten Küche soll ein Kochkurs stattfinden.

Die Voraussetzungen für ein Gelingen des Projekts sind damit geschaffen. Jetzt sind also die Bürger an der Reihe, dem Motto des Tags der offenen Tür ebenfalls zu folgen und das Haus mit Leben zu füllen.