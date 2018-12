Besucher freuen sich über Hütten und kreative Ideen

Veringendorf - Um der Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Michael in Veringendorf einen Schritt näher zu kommen, hat der Bauförderverein am Samstag zum zweiten Mal einen Dorfadvent in Veringendorf veranstaltet. Während die Vereinsvorsitzende Elisabeth Schaupp-Gauggel die Besucher begrüßte, sorgte die Musikgesellschaft Veringendorf unter der Leitung ihres Dirigenten Daniel Brehm für vorweihnachtliche Stimmung.

Anschließend lud die Kindervilla St. Michael in die Pfarrkirche ein. Dort sangen die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen unter anderem das St.-Martins-Lied, „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und „Oh Tannenbaum“. Erzieherin Elisa Volk las dazu die Geschichte vom kleinen Engel Glitzerfeder, der die Bräuche von St. Martin bis hin zu Weihnachten kennenlernt.

Viele kreative Ideen

Begeistert waren die Besucher des Dorfadvents von den mit Liebe geschmückten Hütten auf dem Vorplatz, die zum Schlemmen einluden, aber auch von der Auswahl an kreativen Ideen im Pfarrhaus. Dort gab es viele kleine und große Schätze zu entdecken, von denen gegen Geld viele den Besitzer wechselten. Zu kaufen gab es beispielsweise selbst gemachte Marmelade, Likör und Plätzchen, gebatikte Shirts für Kinder, geschmückte Fensterläden oder den Veringendorfer Kalender.

Vor dem Eingang des Pfarrhauses wurden Besen angeboten, die Hexenbesen ähnelten. „Wofür brauchst du denn einen Hexenbesen?“, fragte ein Ehemann mit einem charmanten Lachen seine Frau. Die Flötenspielerinnen Lara Maier mit Anna Gaiser und die Bläser Benjamin Griener mit Reinhold Haug sorgten zwischendurch für Musik.

Ehrgeizige kleine Künstler

Die Künstler hatten am Freitag zusammen mit ihren Erzieherinnen im Erdgeschoss der Kindervilla ihre Werke aufgestellt. Wie Sandra Garbac-Ploch, Leiterin der Kindervilla, berichtete, wollten die Kinder mindestens ein Einzelstück in die Ausstellung stellen – und das haben sie erreicht. „Die Ohrblumen“, „bunte Wassermelonen“ oder „Flieg bis zum Himmel“ waren nur einige der Ergebnisse, die am Samstag in der Kindervilla zu sehen waren.

Gelegenheiten zu schaffen, um die Kreativität ihrer Mädchen und Jungen anzuregen, bleibt weiter ein wichtiger Teil der Arbeit: Als nächstes wollen die Erzieherinnen neue Zutaten in ihren künstlerischen Alltag aufnehmen, um den Kindern die Möglichkeiten zu geben, ihre Kreativität auszuleben.

Der Erlös vom Dorfadvent soll der Innenrenovierung der Pfarrkirche zugutekommen. Die Kindervilla spendet einen Teil des Geldes an die leukämiekranke, zweijährige Hanna Ahrens aus Veringenstadt. Zum anderen fließen die Spenden in ein eigenes Bauwagenprojekt.