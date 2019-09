Besitzer kommt mit den Führungen kaum hinterher

Ein altes Veringendorfer Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert hat durch Architekt Roland Stegmaier wieder ein Gesicht bekommen. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag konnten Besucher das stattliche Gebäude im Unterdorf besichtigen. Trotz strömenden Regens war der Besucherandrang enorm, sodass Stegmaier mit den Führungen kaum nachkam.

Das imposante Haus weist ein barockes Zierfachwerk mit verschiedenen landschaftstypischen Elementen auf. Besonderer Blickfang war eine geschnitzte Beweinungsgruppe in einem hölzernen Gehäuse mit Rundbogen. Sie zeigt Jesus Christus am Kreuz, flankiert von seiner Mutter Maria und dem heiligen Andreas, die den Gekreuzigten beweinen. Stegmaier erzählte anschaulich, wie er nach dem verschollenen Bildnis gesucht und es schließlich gefunden hatte. „Das gehörte schließlich zum Haus“, sagte der Liebhaber alter historischer Gebäude. „Deshalb wollte ich, dass es wieder seinen angestammten Platz einnimmt.“

Blick für historische Substanz

Bei der Führung durch das teilsanierte Haus wusste Roland Stegmaier unterhaltsam und gewürzt mit Anekdoten von seiner Leidenschaft zu berichten, die ihn immer wieder zu Abbruchhäusern und Ruinen führt. Mit seinem geschultem Blick habe er dabei mehr als einmal historisches Material vor dem endgültigen Untergang gerettet, sagte er. So stammten dann auch zwei Türen, die nun in dem alten Fachwerkhaus wieder ihre ursprüngliche Bestimmung gefunden haben, aus solchen Abrissgebäuden. Auch Teile der Felderdecke in einer der Stuben im ersten Stock stammen aus einem abgebrannten Haus, das ebenfalls aus der Barockzeit stammte. Ein Teil der Holzfelderdecke konnte gerettet werden. Diese hat Stegmaier nun im Fachwerkhaus im Unterdorf eingebaut – natürlich unter den strengen Augen des Denkmalamts. Diese Felder ergänzen sich perfekt mit den Holzkassetten der Decke in der Stube nebenan.

Wandverkleidung wieder sichtbar

Roland Stegmaier zeigte den Besuchern Fotos von den Räumen, wie sie vor der Sanierung ausgesehen hatten. Hinter den im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte durch die unterschiedlichen Nutzer veränderten Wänden kam die ursprüngliche vertäfelte Wandverkleidung zum Vorschein. Diese kann nun wieder ihren eigenen Charme entfalten. Das Dachgeschoss mit seinen drei Ebenen – für Spinnenphobiker weniger geeignet, für Liebhaber alter Zimmermannskunst aber ein Paradies – präsentierte mit wuchtigen gehauenen Balken beispielsweise sogenannte liegende Dachstühle. Dabei stehen die Stuhlsäulen nicht senkrecht, sondern sind schräg geneigt, wobei sie sich am oberen Spannriegelbalken abstützen.

Der Vorteil dieser Konstruktion liegt in der größeren Raumfreiheit, weil keine im Raum stehenden Balken die Nutzung behindern. Außerdem wird das Dachgewicht auf die darunter liegenden Deckenbalken am Rand in der Nähe des Auflagers geleitet. Ein mittiges Durchbiegen der Decke wird damit weitgehend vermieden. Auch die Stiege aus Eichenholz, die in den Dachspitz führt, zog die Blicke der Besucher auf sich: Die Treppe wies noch die typischen Keilstufen auf.

Dass der Zahn der Zeit nagt, die Schwerkraft zieht und das Material ermüdet, geht auch am so solide gebauten „Hebeisen-Haus“ – so genannt nach seinem letzten Besitzer – nicht vorbei. Dank Bewahrern historischen Kulturguts wie Roland Stegmaier, der fünf solcher Kleinode wieder zum Leben erweckt hat, können Zeugnisse vergangener Baukunst aber trotzdem noch von heutigen Generationen erfahr- und erlebbar gemacht werden. Und dass das Interesse daran groß ist, war am Tag des offenen Denkmals in Veringendorf deutlich zu sehen.