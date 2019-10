Beim Herbstfest präsentieren Männerchöre englische Songs auf Schwäbisch

Der Sängerbund Veringenstadt hat zu seinem traditionellen Herbstfest in die Turn- und Festhalle eingeladen. Die Männerchöre „Liederkranz Stetten am kalten Markt“ und „Doppelquartett Stetten-Hörschwag“ ergänzten das Programm. Die Liederauswahl war abwechslungsreich, der Abend kurzweilig. Mit schwäbischen Umdichtungen bekannter englischer Songs aktualisierte Anton Roggenstein das von Männern gern besungene „Wein, Weib und Gesang“ und auch die Gastchöre sorgten für Überraschungen.

Werner Winkler vom Vorstand des Sängerbunds begrüßte die Gäste: „Was mich freut, ist die Vielzahl der Chöre, die wir hier in der Gegend haben.“ Mit Anton Roggenstein hätten sie einen erfolgreichen und kreativen Chorleiter, der ihre Lieder arrangiere und teilweise neu texte. Das Auftaktlied „Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst“ sei ihr Lied zum Einsingen und das einzige, das sie alle auswendig singen könnten: „Da sind unsere Veringendörfer besser.“ Trotzdem mache es ihnen große Freude zu singen und anderen Männerchören, die traditionell Nachdenkliches oder Spöttisches im Repertoire haben, zuzuhören.

Der gastgebende Sängerbund begann romantisch mit dem „letzten Walzer“ von Peter Alexander. Danach interpretierten sie den deutschen Text von „What a wonderful world“, um bei einer von Roggenstein, der am Klavier begleitete und immer mitsang, ins Schwäbische umgedichteten Version von „Always look on the bright side of life“ zu. In diesem Lied heißt es dann, dass der Mann an die „Sonnenseite des Lebens“ denken soll, wenn „dein Weib dich vor die Tür setzt“.

Das „Doppelquartett Stetten unter Holstein-Hörschwag“ bewährte sich anschließend auf der Bühne. Mit zehn Sängern wurden sie allerdings ihrem Namen nicht ganz gerecht. Der Chor stimmte sich stimmsicher und klassisch mit dem Lied „Wer hier mit uns will fröhlich sein“ ein.

Der Liederkranz Stetten am kalten Markt stellte ebenfalls seine Vielseitigkeit mit Dirigent Detlev Siber unter Beweis. Er begann beschwingt mit einer Komposition von Ralf Siegel „Lass die Sonne in dein Herz“, schlossen das Lied „Freude am Leben“ von Otto Groll an und sangen den durch Roland Kaiser bekannt gewordenen Schlager „Dich zu lieben“.

Nach der Pause traten alle drei Männerchöre nochmals mit je drei Stücken auf. Das „Doppelquartett“ reizte die Bandbreite mit Beethovens „Die Flamme lodert“, „Ruby Tuesday“ von den Rolling Stones sowie dem Volkslied „Krambambuli“ aufs Schönste aus. Die Stettener besangen passend zum Herbst erneut den Wein und brachten mit „Marmor, Stein und Eisen bricht“ das Publikum zum Mitklatschen. Die Sängerbund-Männer trumpften als schwäbische Easy-Rider mit einem „Born to be wild“ im heimischen Dialekt auf: „Gang ronder vo meira Mischde.“ Zum Abschluss trafen sich alle 38 Interpreten auf der Bühne. Die drei Chorleiter dirigierten drei Stücke, wovon das letzte Lied, „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“, gemeinsam mit dem Publikum gesungen wurde.

In fünf Jahren feiert der Sängerbund sein 100-jähriges Jubiläum, so Winkler. Er wünsche sich, dass der Chor dann noch um einige junge Männerstimmen verstärkt werden könne.