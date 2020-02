Büros im Rathaus werden für 45 000 Euro umgebaut

Der Gemeinderat Veringenstadt hat in seiner jüngsten Sitzung den Umbauarbeiten der Büroräume im Obergeschoss des Rathauses zugestimmt. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 45 000 Euro, wobei darin auch Nebenkosten und Mobiliar inbegriffen sind. Weil im Haushalt aber nur 30 000 Euro eingeplant sind, musste der Rat eine überplanmäßige Ausgabe von 15 000 Euro genehmigen.

Wie Bürgermeister Armin Christ erläuterte, könnte die Deckung des Fehlbetrags innerhalb des Ergebnishaushalts durch bisher nicht veranschlagte Kostenerstattung bei den Kanal- und Wasseranschlusskosten im Bereich „Tirol“ sowie Einnahmen aus dem Kindergarteninvestitionsprogramm erfolgen. Der Rathauschef rechnet dabei mit Einnahmen in Höhe von zirka 60 000 Euro.

Wie Christ verdeutlichte, soll der derzeitige Leerstand des Kämmerei-Büros dazu genutzt werden, es den heutigen Anforderungen für Büroarbeitsplätze anzupassen. Der Zustand entspreche nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen zur Datensicherheit, da sich im Büro der Finanzverwaltung auch die Registratur und der Server für das Netzwerk befinden, sagte der Bürgermeister. Beim Umbau sollen Server und Registratur räumlich vom Büro der Kämmerei getrennt werden, wobei Server und Registratur ebenfalls in getrennten Räumen untergebracht werden sollen. „Damit wird eine zusätzliche räumliche Sicherung geschaffen“, sagte Christ.

In dem künftig abgetrennten Bereich der Registratur wird dann auch der Kopierer eine neue Heimat finden, der sich bisher in der Küche befand. Die kleine Küche soll nach dem Umbau als Sozialraum für die Angestellten dienen, damit diese einen Rückzugsraum beispielsweise für die Mittagspause haben. Da bisher ein Kopierer direkt neben dem Arbeitsplatz der Personalsachbearbeiterin platziert war, habe die immer die Gefahr bestanden, dass unberechtigte Personen sensible Daten einsehen konnten, sagte Christ.

Wie der Bürgermeister weiter ausführte, ist der Umbau auch mit Blick auf die Büroarbeitsplätze der Personalsachbearbeitung und des Vorzimmers sinnvoll. Diese spiegelten den letzten Renovierungsstand vor 17 Jahren wieder. „Vor 17 Jahren dominierten Ordnerregale die Büroräume, die im Zuge der Digitalisierung immer mehr verschwinden“, sagte Armin Christ. Dennoch werde es weiterhin Ordner geben, die jedoch vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden müssen – was mit dem bestehenden Regalsystemen nicht gewährleistet sei. Verschließbare Aktenschränke müssen also her, um den Datenschutzvorgaben Genüge zu tun.

Architekt Jürgen Gaiser vom Büro „Planquadrat“ stellte die geplanten Umbaumaßnahmen vor, die der Gemeinderat trotz der überplanmäßigen Ausgaben billigte. Einige der Räte wie Christian Lehmann, Thomas Schenzle und Corinna Pfister hatten sich dem Vernehmen nach selbst ein Bild vor Ort gemacht und verdeutlichten die Notwendigkeit des Umbaus: Die vorgeschlagenen Maßnahmen seien das Mindeste, was erledigt werden müsse. Bis zum 14. April soll der Umbau abgeschlossen sein. Dann tritt die neue Kämmerin Geraldine Emser ihren Dienst an, die auf Manfred Riedißer folgt.