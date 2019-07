Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Kreisstraße 8202 zwischen Veringendorf und Benzingen ein Unfall ereignet, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Ersten Informationen der Polizei zufolge war der Mann mit seinem Auto gegen 16.30 Uhr auf dem Weg in Richtung Benzingen gewesen, als er in einer Linkskurve kurz vor der Kreisgrenze auf die Gegenspur kam. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Kleinlastwagen, wobei der Autofahrer verletzt wurde. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.