Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Felsen

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit ist am Sonntag gegen 15 Uhr der 21-Jährige Fahrer eines BMW auf der Landesstraße zwischen Harthausen auf der Scher und Veringenstadt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Versuch gegenzulenken, geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte in der Folge mit dem Fahrzeugheck gegen einen Felsen links neben der Fahrbahn. Der 21-Jährige kam glücklicherweise mit einem Schrecken davon, an dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Um das Fahrzeug kümmerte sich ein Abschleppdienst.