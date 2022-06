Aus noch unbekannter Ursache ist am Montag gegen 15.15 Uhr die 71-jährige Fahrerin eines Peugeot auf der B 32 bei Veringenstadt mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. An dem Auto, der nach einigen Metern im dortigen Grünstreifen zum Stehen kam, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die 71-Jährige blieb derweil unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Peugeot.