Auf dieser Ranch gibt es immer etwas zu sehen

Egal zu welcher Jahreszeit man an der Ranch des Egon Fink auf Hadeck, einer Anhöhe westlich von Veringenstadt, vorbeikommt: Die vielen verschiedenen Tiere auf der Weide oder vor den Stallungen sind nicht zu übersehen. Insbesondere für Familien mit Kindern sowohl aus Veringen als auch für Passanten aus den umliegenden Orten, die bei einem Spaziergang oder einer Wanderung vorbeikommen, gibt es dort immer etwas zu entdecken.

Die idyllisch am Waldrand liegende Anlage, die wegen der Vielfalt der Tiere einem kleinen Tierpark gleicht, wird mitsamt den umliegenden Weiden von Egon Fink aus Veringenstadt bewirtschaftet, der zudem in unmittelbarer Nachbarschaft eine Tierpension betreibt. Da sich Vereinsheim und Übungsplatz der Ortsgruppe Veringenstadt im Verein für Deutsche Schäferhunde direkt neben befindet, ist in diesem Gebiet zumindest tierisch betrachtet immer etwas geboten.

Pfauengruppe wächst stark

Auf der Tierfarm lebt neben einer größeren Lamaherde und einem Pony eine bunte Mischung verschiedener großer und kleinwüchsiger Hühnerrassen, außerdem Perlhühner, Enten, Gänse und Puten. Dazu hat Egon Fink eine Pfauengruppe aufgebaut, die durch erfolgreiches Brüten im vergangenen Jahr stark angewachsen ist.

Da die prächtigen Vögel trotz langer Schwanzschleppe und Federkrone gut fliegen können, ist für sie selbst die hohe Umzäunung kein Hindernis – und so genießen sie immer wieder ihren Freigang in der Umgebung. So kann es vorkommen, dass man bei einem Besuch am Weidezaun auch mal von einer neugierigen Pfauengruppe umringt neugierig beäugt wird. „Sobald sich jedoch der Hunger meldet“, sagt Egon Fink, „sind alle wieder pünktlich zurück zur Fütterung vor dem Stall.“

Lamas trotzen der Winterkälte

An sonnigen Wintertagen genießen alle Tiere ganztägig den Aufenthalt an der frischen Luft und suchen im Tagesverlauf auf dem weitläufigen Gelände, zu dem auch ein Waldstreifen gehört, immer wieder Stellen auf, an denen die wärmende Sonne gerade einfällt. „Für die Lamas ist die Winterkälte ohnehin kein Thema“, sagt Lamazüchter Egon Fink. Wegen ihres langen und wolligen Winterfells kämen sie auch mit extremen Minustemperaturen klar.

Die in zwei Varianten gezüchteten Puten indes erweisen sich als wahre Sonnenanbeter und die farbenprächtigen Putenhähne schlagen selbst noch in der Abendsonne ihr spektakuläres Feder-Rad, um möglichst viel von der Sonnenstrahlung einzufangen, bevor es über die frostige Nacht in den sicheren Stall geht. Zwei erfahrene Hütehunde bewachen das Anwesen rund um die Uhr und lassen dabei ihre große Tierfamilie nie aus den Augen.