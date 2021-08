Auf die Bälle, fertig, los: So lief das erste Tenniscamp in Veringenstadt

Auf die Bälle, fertig, los: Kürzlich hieß es für die Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und 14 Jahren des TC Veringenstadt, Sachen packen und auf in das allererste Tenniscamp des Clubs. Zu Beginn wurden am Freitagmittag alle Kinder, Jugendlichen, Betreuerinnen und Betreuer durch den örtlichen HVO getestet. Danach wurden die Zelte aufgebaut, hier packten alle gemeinsam mit an und das Nachtquartier wurde gemütlich eingerichtet. Die Kinder und Jugendlichen wurden in Gruppen eingeteilt. Am Freitag wurden durch den Trainer Siggi Wohlfarth mit Hilfe von Torsten Windmüller (2. Vorstand) und Dieter Dahlke (1. Vorstand) spezielle Techniken intensiviert und geübt, das Tennisabzeichen und die Meisterschaften wurden durch die Drei am Samstag zusammen umgesetzt.

Am späten Nachmittag wurde das Camp von einem schweren Gewitter und Sturm gestört, was aber keinen bewegte, nach Hause gehen zu wollen – der Aufenthalt wurde kurzerhand ins Tennisheim verlegt. Gegen Abend, als der Himmel wieder aufbrach, konnte Feuer gemacht werden und es wurde gegrillt. Neben konzentriertem Spielen und Üben wurde Völkerball gespielt, die Kinder und Jugendlichen durften abends ihre eigenen Tenniscamp-Shirts kreativ gestalten. Als es dunkel wurde, brachen alle zu einer kleinen Fackelwanderung zum Kalkofen auf. Unermüdliche Tennisspielerinnen und Tennisspieler machten aus dem Tennisheim eine Disco und fielen dann spät abends in ihre trockenen Zelte.

Die ersten Kinder spielten am Samstag schon früh morgens in ihren Schlafanzügen auf dem Tennisplatz, danach wurde gemeinsam gefrühstückt. Die jüngeren Spielerinnen und Spieler machten ihr kleines Tennisabzeichen, während die älteren ein kleines Turnier spielten. Am Nachmittag überreichte der Trainer an alle Spielerinnen und Spieler in einer Siegerehrung eine Medaille sowie einen Tennisrucksack. Er bedankte sich bei allen für ihr Durchhaltevermögen. Romy Drissner zur Jugendmeisterin gekürt.

Ein Dank gilt den Eltern für die Essenspenden, aber auch den Veranstaltern: „Es war einfach cool“, sind sich Jola (8) und Jana (7) einig.