Arbeiten an Verbandskläranlage schreiten voran

Bei warmem und sonnigem Wetter tagte die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Scher-Lauchert Mitte Juli direkt am Ort des Geschehens, der Verbandskläranlage in Veringendorf. Grund war laut Pressemitteilung die Besichtigung der Baumaßnahme zum Neubau des Betriebsgebäudes mit Carport und Lagerhalle.

Die bisherigen Gebäude stammen aus den 60er-Jahren und waren stark sanierungsbedürftig. Außerdem war beim Sanitärbereich eine Trennung in eine Schmutz- und eine Reinzone nicht möglich, was jedoch heutzutage Vorschrift ist. Am 17. Februar starteten die Bauarbeiten mit der Erstellung der Bodenplatte für das neue Bürogebäude. Bereits vier Wochen später wurde das Gebäude errichtet und das Dach geschlossen, weitere sechs Wochen später stand die Gebäudehülle der Lagerhalle. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten an den Gebäudehüllen weitestgehend abgeschlossen und der Innenausbau kann beginnen.

Frank Hagg und Timo Riester vom Architekturbüro Planquadrat Gaiser & Partner mbB erläuterten dem Gremium den Baufortschritt und die Bauweise. Bei der Planung werde viel Wert auf eine nachhaltige Bauweise gelegt, wodurch überwiegend natürliche Baustoffe wie Holz, Aluminium und Glas verwendet worden seien. Bisher liege die Maßnahme sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen. Die geplante Fertigstellung ist Ende Oktober geplant, die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei rund zwei Millionen Euro.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war laut Mitteilung die Ausschreibung der Arbeiten zur Gestaltung der Verkehrsfläche auf dem Gelände der Kläranlage. Diese seien ebenfalls in die Jahre gekommen, außerdem müsse durch den Neubau eine Angleichung der Höhenverhältnisse erfolgen. Für diese Maßnahme fallen laut Kostenschätzung rund 93 000 Euro an. Die Verbandsversammlung stimmte der Durchführung einer Ausschreibung einstimmig zu, heißt es weiter.

Durch die fortgeschrittenen Arbeiten stehen nun auch die letzten Ausschreibungspakete zur Vergabe an. Im Moment befinden sich die Arbeiten für die neue Zaunanlage am nördlichen Teil des Grundstücks sowie die Werkstatt- und Büroeinrichtung und den Rückbau der bestehenden Lagerhalle in der Angebotsphase. Die Verbandsversammlung erteilte die Ermächtigung an die Verbandsverwaltung, die Arbeiten an die jeweils günstigste Bieterin zu vergeben. Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage fand sich kein Anbieter. Deswegen wird diese Ausschreibung auf das kommende Jahr verschoben.

Letzter Tagesordnungspunkt für die vergangene Sitzung war die Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes für künftige Verbandsversammlungen. Das Gremium stimmte einstimmig zu, künftig die Sitzungsvorlagen in elektronischer Form zur erhalten. Hierdurch werden Zeit und Kosten eingespart, außerdem kommt der Verzicht auf Druck und Versand der Unterlagen der Umwelt zugute, teilt der Abwasserzweckverband Scher-Lauchert abschließend mit.