Arbeiten an der Kläranlage in Veringendorf beginnen

Der Abwasserverband Scher-Lauchert baut auf seiner Sammelkläranlage in Veringendorf ein neues Betriebsgebäude. Seit den 1960er Jahren wird das Abwasser aus Bitz, Harthausen, Benzingen, Blättringen, Veringenstadt mit allen Ortsteilen, Hettingen, Hochberg und Jungnau in der Verbandskläranlage gereinigt. Aus dieser Zeit stammt auch das bisherige Betriebsgebäude, das nun ersetzt werden soll, heißt es in einer Pressemeldung.

Nachdem die Teilbaufreigabe durch das Landratsamt Sigmaringen erteilt wurde, leitete die Übergabe des neuen Transformators nun die Baumaßnahme ein. Dadurch wird künftig die Stromversorgung der Kläranlage sichergestellt. Wenn das Bauvorhaben, das ein Auftragsvolumen von rund zwei Millionen Euro hat, bis zum Jahresende abgeschlossen sein wird, werden ein Werkstatt- und Lagergebäude, ein Carport und ein Gebäude für das Betriebspersonal zur Verfügung stehen. Die Herausforderung an das Planungsbüro und die bauausführenden Firmen besteht darin, dass alle Arbeiten unter laufendem Betrieb der Kläranlage erfolgen müsse. Insbesondere die komplexe Steuerung der Anlagen auf der Kläranlage selbst, aber auch der neun Regenüberlaufbecken im Verbandsgebiet, muss jederzeit gewährleistet sein, um einen Schadstoffeintrag in die Umwelt zu verhindern.