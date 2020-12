Anna Eckhofer braucht einen Therapiehund

Die 33-jährige Anna Eckhofer hat in ihrem jungen Leben schon sehr viel durchgemacht und zahlreiche Enttäuschungen und Rückschläge erleiden müssen. Sie leidet unter seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen. Trotzdem ist die junge Frau lebensmutig, zuversichtlich und positiv gestimmt. Ein ausgebildeter Assistenzhund würde ihr das selbstständige Leben deutlich erleichtern, findet ihre Mutter Edda Eckhofer.

Als Mutter würde ich Anna am liebsten alles abnehmen. Man steht dem Leiden so machtlos gegenüber. Edda Eckhofer

„Anna ist eine starke und lebensmutige junge Frau. Sie ist eine Kämpferin“, sagt Edda Eckhofer. Sie ist angestellte Ärztin in der Veringenstädter Praxis von Dr. Peter Wassel. Wenn sie über ihre Tochter spricht, wird sie ganz leise und bedächtig und muss immer wieder um Worte ringen. „Als Mutter würde ich Anna am liebsten alles abnehmen. Man steht dem Leiden so machtlos gegenüber“, sagt sie.

Anna habe von Beginn an ein schweres Leben gehabt. Sie ist ein Zwillingskind und kam als Leichtgewicht auf die Welt, während ihre Schwester normal entwickelt war. Anna hat noch einen älteren Bruder, die Familie lebte damals in München. Als Anna vier Jahre alt war, trennten sich die Eltern, die Kinder blieben bei der Mutter.

Tumor muss in mehreren Operationen entfernt werden

Sie sei schon immer kränklich gewesen, blickt Edda Eckhofer zurück. Ständige Infekte, vor allem Mittelohrentzündungen, seien an der Tagesordnung gewesen. Aufgrund dieser permanenten Entzündung habe sich ein Tumor im Ohr gebildet, der in mehreren schwerwiegenden Operationen entfernt wurde. Zudem habe sie eine schwere Form der Neurodermitis entwickelt.

Zu den schweren körperlichen Beeinträchtigungen kamen seelische Verletzungen. Bis heute leidet Anna aufgrund einer schlimmen Missbrauchserfahrung durch einen Reitlehrer unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, erzählt die Mutter. Sie fiel in eine schwere Krise, flüchtete sich in Alkohol, Suizidgedanken beschlichen sie.

Es folgten nicht nur schwere Depressionen, sondern auch weitere körperliche Beeinträchtigungen mit den Diagnosen Multiple Sklerose und Morbus Crohn. Sie wurde in einer Spezialklinik mit einer sehr intensiven Traumatherapie behandelt, sodass sie heute ein Leben mit Betreuung in ihrer Heimat München führen kann.

Die Teilhabe am Arbeitsleben bleibt ihr, trotz Abitur, verwehrt. Zu stark seien ihre Einschränkungen, obwohl sie für ihr Leben gerne mit Kindern arbeiten würde. Im Ehrenamt bringt sich die junge Frau dennoch ein und erfährt viele positive Rückmeldungen. Wenn sie jedoch ihre posttraumatische Störung in regelmäßigen Abständen in Form von Flashbacks einholt, kann es sein, dass sie Angst- und Panikattacken unkontrolliert überfallen. Sie ist dann nicht mehr in der Lage, sich auszudrücken oder ihre Not zu artikulieren.

Verein bildet Assistenzhunde aus

So wurde sie auf den in Norddeutschland angesiedelten Verein Patronus Assistenzhunde aufmerksam, die Hunde auf die speziellen Bedürfnisse kranker Menschen ausbilden. Anna erhofft sich viel von einem Hund, der ihre Not erkennen würde, wenn beispielsweise eine Menschenmenge eine Panikattacke bei ihr auslösen würde.

Ein geschulter Hund würde sie an einen sicheren Ort führen können. Ebenso wäre er eine wertvolle Unterstützung beim Laufen und bei ganz alltäglichen Dingen. Die Gefahr des geistigen Abdriftens würde ebenfalls abgemildert. Doch die Ausbildung eines Hundes auf diese individuellen Bedürfnisse ist sehr zeit- und kostenintensiv und kostet rund 28 000 Euro. Daher haben sich Anna und ihre Mutter entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen und einen Spendenaufruf zu starten. Die Familie ist für jede noch so kleine Zuwendung dankbar.