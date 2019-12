Anbau soll Platz für 25 Kindergartenkinder schaffen

Weil sich in Veringenstadt spätestens für Januar 2021 ein Mangel an Kindergartenplätzen andeutet, will die Stadtverwaltung früh genug reagieren: Von drei vorgestellten Varianten favorisierte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend nach lebhafter Diskussion den Anbau an die Kindertagesstätte Deutstetten. Geplant ist aber auch eine Erweiterung der Kindervilla in Veringendorf.

Aktuell bietet die Stadt 104 Betreuungsplätze an, davon 78 Regelplätze und 26 für Kleinkinder. In seiner Sitzung im September hatte der Gemeinderat das Sigmaringer Architekturbüro Planquadrat damit beauftragt, mögliche Erweiterungsoptionen vorzulegen. Dafür arbeitete Architekt Jürgen Gaiser unter anderem mit dem Kindergartenausschuss zusammen, in dem auch die Leiterinnen Petra Pfaff-Fellinger und Sandra Garbac-Ploch vertreten sind.

Die Ergebnisse wurden in der Sitzung am Donnerstag diskutiert. Zuvor zeigte Hauptamtsleiterin Alexandra Hepp noch einmal die Entwicklung der Kinderzahlen auf. Das zu erwartende Problem liege bei der Regelbetreuung der Drei- bis Sechsjährigen, sagte sie. Verschärfend hinzu komme eine neue Stichtagsregelung für die Einschulung, die in den nächsten drei Jahren jeweils um einen Monat vorverlegt wird.

Jürgen Gaiser und sein Team hatten drei Möglichkeiten erarbeitet. Für die Kindertagesstätte Deutstetten präsentierte der Architekt zwei Varianten. Bei beiden ist der Bau eines neuen, zweigeschossigen Gebäudes im Gartenbereich geplant. Eine Art verglaster Mehrzweckraum könnte als Bindeglied zum bestehenden Gebäude dienen. Im Gartenbereich stehen gut 1200 Quadratmeter Fläche zur Verfügung.

Unterschiedlich große Freifläche

Die erste Variante beinhaltet einen überdachten Bereich auf dem Außengelände, den es bislang nicht gibt. Übrig bleiben würde eine freie Spielfläche mit 720 Quadratmetern. Bei der zweiten Varianten würde die überdachte Fläche deutlich kleiner ausfallen, sodass 1070 Quadratmeter Freifläche übrig blieben. Allerdings müssten dafür das unebene Gelände modelliert und eine Stützmauer gebaut werden.

In Veringendorf stellt sich die räumliche Situation entspannter dar: Die nutzbare Fläche, die für den Bau in Frage kommt, beträgt gut 2500 Quadratmeter. Davon würden nach dem Bau noch immer 2200 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Vom Ansatz her stellte der Architekt ein ähnliches Konzept mit dem Neubau eines Gebäudes und der Verbindung zum bestehenden Kindergarten vor.

Die Kosten schätzt Jürgen Gaiser für den Anbau in Veringendorf auf rund 1,2 Millionen Euro und für die beiden Varianten in Veringenstadt auf jeweils rund 1,4 Millionen Euro. Vor allem wegen des größeren Außenbereichs favorisiert der Kindergartenausschuss die Erweiterung in Veringendorf. Petra Pfaff-Fellinger gab zu bedenken, dass sich Kinder gerne draußen aufhalten. Mit einer zusätzlichen Gruppe von 25 Kindern könne es in Veringenstadt doch etwas eng werden, sagte sie. Die ohnehin schwierige Situation in Veringendorf sei auf Dauer nicht tragbar. Sandra Garbac-Ploch erläuterte daraufhin die aktuelle, sehr beengte Situation in der Kindervilla.

Anschließend entbrannte eine lebhafte Diskussion, bei der sich die Räte klar für den Standort Veringenstadt positionierten. Entscheidend war für sie die Statistik mit den Belegungszahlen: 75 Prozent der Kinder kommen aus Veringenstadt, 15 Prozent aus Veringendorf und fünf Prozent aus Hermentingen.

„Ich möchte die Entscheidung nicht treffen müssen, welches Kind dann nach Veringendorf gehen soll“, sagte Siegfried Hagg. Er rechnete vor, dass durch den täglichen Kindergartenfahrdienst von Veringenstadt nach Veringendorf bis zu 10 000 Kilometer pro Jahr zusammenkommen können. „Das können wir den Eltern nicht zumuten“, sagte Hagg. Thomas Schenzle ging die Planung grundsätzlich zu schnell und zu weit. Er vermisste die Einbindung der Eltern. Lediglich Andreas Stauß sprach sich für den Standort Veringendorf aus. Herbert Holzmann, der ebenfalls für Veringenstadt plädierte, mahnte an, dass auch für Veringendorf etwas getan werden müsse.

Am Ende wurde Jürgen Gaiser damit beauftragt, die Planung für die Kindertagesstätte Deutstetten zu konkretisieren und für Veringendorf eine kleine Erweiterungslösung zu auszuarbeiten.