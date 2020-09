Altlasten lassen neues Wohngebiet in Veringendorf schrumpfen

Bei der von der Stadtverwaltung geplanten Erschließung des Baugebiets „Am Pfarrgarten“ im Ortsteil Veringendorf sind bei der Erkundung des Areals Altlasten aufgespürt worden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung, die coronabedingt in der Sporthalle der Alb-Lauchert-Schule abgehalten worden ist, informierte der Geologe Urban Bohn von der Berghof Analytik und Umweltenineering Tübingen über das Ausmaß der Schadstoffbelastung.

In der Zusammenfassung konnten sowohl Bürgermeister Armin Christ als auch der Fachmann die schlimmsten Befürchtungen entschärften. So sind in den untersuchten Bodenluftproben keine erhöhten Schadstoffgehalte für leichtflüchtige Stoffe festgestellt worden. Auch für das Grundwasser sei in dieser Hinsicht keine Gefährdung feststellbar. Ebenso konnten für Deponiegase keine auffälligen Werte gemessen werden, sodass der Experte davon ausging, dass sich auf diesem Gebiet in der Vergangenheit keine Mülldeponie mit organischem Material befand.

Bohn ging davon aus, dass das Areal früher ein Feuchtgebiet mit Bodensenken war, das im Laufe der Zeit mit Bau- und Straßenschutt sowie anderen Feststoffen aufgefüllt worden ist.

Bei den Baggerschürfungen und Bohrungen seien Auffüllungen aus Ziegel, Betonbruch, Holzreste, Metall, Asphaltresten und Asbestzementplattenreste gefunden worden. Allerdings nicht flächendeckend und gleichmäßig tief, sondern der Topografie entsprechend punktuell und unterschiedlich dick verteilt, wobei die dickste Schicht der abgelagerten Stoffe an wenigen Stellen zwei Meter unter dem Mutterboden betrug.

Geologe Urban Bohn erklärt im Veringenstädter Gemeinderat, wie stark der Boden belastet ist, auf dem das neue Baugebiet in Veringendorf entstehen soll. (Foto: Susanne Grimm)

Von den ursprünglich geplanten zehn Bauplätzen sind aufgrund dieser Altlasten nur noch fünf übrig geblieben. Eine Rätin fragte, ob nicht auch auf den übrigen Arealen gebaut werden könnte, wenn dort Gebäude ohne Keller entstehen würde. Bohn konnte das bestätigen.

Insgesamt ließen sich die erhöhten Schadstoffbelastungen auf den südwestlichen Untersuchungsbereich (Pfarrgarten) und des oberen Beritts des rund 3059 Quadratmeter großen Abschnitts C des künftigen Baugebiets begrenzen, so Bohn. Die Auffüllbereiche im nordöstlichen Untersuchungsgebiet erbrachten nur geringe Schadstoffgehalte der Erde, der unterhalb des Grenzwertes liegt.

Bei den Schwermetallen konnte zwar Arsen bei drei Wasserproben als Hauptschadensparameter bestimmt werden, was Bohn aber auf Nachfrage aus dem Gremium als nicht bedenklich einstufte.

Arsen komme auch natürlich vor, zudem könne in einem normalen Stadtgarten dieselben Konzentrationen gefunden werden, befand der Fachmann. Da jedoch zusätzlich polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in zwei der vier Wasserproben gefunden wurden, die den Prüfwert überschritten, hielt Bohn „weiteren Handlungsbedarf für angemessen“. Für den Oberboden konnten keine erhöhten Schadstoffgehalte ermittelt werden. „Die herangezogenen Prüfwerte für Kinderspielplätze und Wohngebiete werden eingehalten“, sagte Bohn und bestätigte, dass die ermittelten Schadstoffkonzentrationen alle sehr deutlich unter den Prüfwerten liegen.

„Eine Gefährdung für den Wirkungspfad zwischen Boden und Mensch kann nach den vorliegenden Befunden nicht abgeleitet werden“. Allerdings muss das auffällige Bodenmaterial aus einem Schürfgraben aufgrund der festgestellten PAK-Belastung entfernt und einer speziellen Deponie zugeführt werden.

Die Empfehlung in Bezug auf den Boden lautet, aufgrund der gemischten Zusammensetzung des eingebrachten Materials beim Aushub Haufen zu bilden, um die Stoffe soweit wie möglich zu trennen. Insbesondere Asbestplatten und Asphaltreste müssen einer separierten Entsorgung zugeführt werden.

Der Geologe ging davon aus, dass die erhöhten PAK-Werte aus altem Schwarzdeckenmaterial stammen. Diese enthalten im Gegensatz zum heute verwendeten Asphalt PAK in einer Konzentration, die bis zu 200 mal höher liegen kann, als modernes Straßenbaumaterial, erläuterte Bohn auf Nachfrage eines Ratsmitglieds. Insofern gilt PAK-belastetes Material als „gefährlicher Abfall“.

Bei der Bebauung des untersuchten Gebiets empfahl der Fachmann abschließend, die Aushubarbeiten fachtechnisch zu begleiten und zu dokumentieren.