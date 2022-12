Alle Jubilare hören eine Laudatio

Das Jahreskonzert der Stadtkapelle Veringenstadt hat in der Turn- und Festhalle in Veringenstadt stattgefunden. Der Vorsitzende Bernhard Fink begrüßte die Konzertbesucher zum diesjährigen Jahreskonzert. Ganz besonders begrüßte er Bürgermeister Maik Rautenberg, die anwesenden Ehrenmitglieder, die Gemeinderäte, die Vertreter der örtlichen Vereine und die Musikkameraden aus den benachbarten Vereinen.

Die Stadtkaplle Veringenstadt eröffnete ihren Konzertabend unter der musikalischen Leitung ihres Dirigenten Daniel Brehm mit Alcazar von Llaano. Durch den Konzertabend führte Katrin Fink. Danach spielte die Stadtkapelle folgende Stücke: Aladdin von Paul Jennings, Schmelzende Riesen von Armin Kofler; dieses Stück wurde von Musikerin Gudrun Czepelczauer gespendet. Dann folgte Dr. Who, Time and Space von Robert Buckley. Mit dem Stück La Storia von Jacob de Haan beendete die Stadtkapelle ihren ersten Konzertteil.

Nach der Pause durfte der stellvertretende Vorsitzende Thomas Schenzle den Vertreter des Blasmusikverbandes Rudi Hüglin auf die Bühne bitten, der die Ehrungen an diesem Abend durchführte. Hüglin konnte Martina Heberle und Walburga Schenzle für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft die silberne Ehrennadel des Blasmusikverbandes ans Revers heften. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft zeichnete Hüglin mit der goldenen Ehrennadel mit Diamant und Ehrenbrief die beiden Musiker Bernhard Fink und Erich Heberle aus. Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Schenzle hatte für jeden geehrten eine kleine Laudatio vorgetragen, was ihm sehr gut gelungen ist.

Im Anschluss an die Ehrungen ging es mit dem Marsch Kaiserin Sissi von Timo Dellweg in den zweiten Konzertteil des Abends. Dann kam „Ein bisschen Spaß“ von Kurt Gäble. Nun folgte die Polka „Am Österbach“ von Joschi Hackl-Wirth. Ehrenmitglied Adolf Fellinger hat dieses Stück gespendet. Danach kam das Stück „The Book of Love“ von Martin Scharnagl, welches der Musikkamerad Erich Heberle spendete. Als vorletztes Stück kam der Frühlingswalzer von Peter Schad. Mit der Kuschelpolka von Peter Schad beendete die Stadtkapelle Veringenstadt ihren zweiten Konzertteil. Doch ohne Zugaben ließ man die Stadtkapelle nicht von der Bühne.