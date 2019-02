Albverein feiert 125-jähriges Bestehen

Ihren 125. Geburtstag feiert in diesem Jahr die Ortsgruppe Veringenstadt im Schwäbischen Albverein. Das Herz der rund 120 Mitglieder schlägt natürlich für die Natur – aber auch für das Ehrenamt. So ist der Albverein aus dem gesellschaftlichen Leben in Veringenstadt kaum wegzudenken. Einen enormen Aufschwung erlebte die Ortsgruppe zwischen Anfang der 50er- und Mitte der 60er-Jahre – durch einen heute prominenten ehemaligen Vorsitzenden, an den sich noch viele Mitglieder gerne zurückerinnern.

Die Gründung der Ortsgruppe im Jahr 1894 geht vor allem zurück auf die Lehrer Jakob Lutz und Josef Stöhr, Stadtpfarrer Matthäus Winter, „Engel“-Wirt Richard Heinzelmann und Apotheker Arthur Steinmann. Wie die Vereinschronik berichtet, wollten die naturbegeisterten und heimatverbundenen Männer ihre Mitmenschen für die Schönheiten der Natur begeistern. In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Zahl der Mitglieder kontinuierlich an. Doch die beiden Weltkriege erschütterten das Vereinsleben so nachhaltig, dass die Verantwortlichen zweimal nahezu von vorne beginnen mussten.

Lehrer gewinnt etliche Mitglieder

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es vor allem die Lehrer Franz Schäfer und Karl Lehmann, die den Albverein neu belebten. Lehmann war Vater des gleichnamigen späteren Kardinals, der 1936 in Sigmaringen geboren wurde. „Er (Karl Lehmann sen., Anmerkung der Redaktion) hat damals viele Kinder in den Albverein geholt, die der Ortsgruppe noch jahrzehntelang die Treue halten sollten“, sagt der heutige Vorsitzende Ernst Hein.

Karl Lehmann führte die Ortsgruppe von Januar 1952 bis September 1966. In dieser Zeit wuchs die Zahl der Mitglieder auf 109 an. Diese waren in der Folgezeit nicht nur bei Wanderungen aktiv, sondern auch bei verschiedenen ehrenamtlichen Einsätzen. Anlässlich des Europäischen Naturschutzjahrs 1970 organisierte der Verein beispielsweise eine große Wald- und Wiesenputzaktion. 1978 begannen die Mitglieder mit dem Bau eines Kalkofens, der im Jahr darauf fertig wurde. Als die Stadt einen neuen Wanderparkplatz an der Lieshofstraße anlegt, hilft der Albverein ebenfalls tatkräftig mit.

1979 veranstaltete der Verein die erste Waldweihnacht, ein Jahr später die erste Silvesterwanderung. „Beides hat bis heute einen festen Platz in unserem Kalender“, sagt Ernst Hein, seit 2012 Vorsitzender der Ortsgruppe. Hinzu kommen beispielsweise Osterhasenwanderungen vor allem für Familien sowie die Beteiligung am Stadtfest im jährlichen Wechsel mit dem eigenen Zwiebelkuchenfest. Der Verein pflegt den Historienweg, für den er im vergangenen Jahr die Beschilderung erneuerte. Die Mitglieder beteiligen sich am Sommerferienprogramm, vor allem die Frauen sind jedes Jahr für das Schmücken des Osterbrunnens zuständig.

„Der Verein zählt zurzeit rund 120 Mitglieder“, sagt Ernst Hein. „Aktiv sind davon aber nur noch um die 20.“ An den monatlichen Wanderungen nähmen im Normalfall fünf bis zehn Männer und Frauen teil. „Die Zeiten, in denen ganze Familien mitgewandert sind, sind leider vorbei“, sagt Hein. Wie so viele stellt er fest, dass das langfristige ehrenamtliche Engagement nachlässt. „Ich würde mir wünschen, dass sich mehr junge Leute einbringen. Aber die haben heutzutage eben auch viel um die Ohren.“

Dabei schwärmt Ernst Hein auch 46 Jahre nach seinem Eintritt in den Albverein noch vom Wandern. „Die frische Luft und das Genießen der Natur machen die Sinne frei. Man kommt auf andere Gedanken und tut etwas für seine Gesundheit“, sagt der Vorsitzende. „Außerdem lernt man die Umgebung kennen und kann bei nur einer Wanderung gleich mit mehreren Leuten ins Gespräch kommen“, ergänzt seine Frau Mary, die dem Albverein seit 1963 angehört.

Festakt am 13. Oktober

Aus Anlass des 125-jährigen Bestehens veranstaltet der Albverein am Samstag, 30. März, einen Dia-Abend im Pfarrheim. Richtig gefeiert wird dann im Herbst – allerdings nicht allein. „Zum Festakt am 13. Oktober haben wir die 16 Ortsgruppen des Gaus eingeladen“, sagt Ernst Hein.

Im Frühjahr steht ihm und 30 weiteren Mitgliedern aber noch ein anderer besonderer Programmpunkt bevor: Am 13. Mai fliegen sie für zehn Tage nach Irland – und vielleicht entdeckt der eine oder andere dabei ja eine neue Lieblingstour. „In Irland war ich jedenfalls noch nie“, sagt Ernst Hein. Er selbst wandere gern in Südtirol und auf der Schwäbischen Alb. „Am liebsten in den Bergen.“