Albert Gröners neue Ausstellung widmet sich dem Tango

Unter dem Titel „Tanze Dein Leben“ eröffnet der in Jungnau lebende Künstler Albert Gröner eine neue Ausstellung in seiner Galerie in Veringenstadt „ An der Hüfte“, Inneringer Straße 4. Vernissage ist am Sonntag, 24. März um 11 Uhr. Gezeigt werden Farbholzschnitte zum Thema Tanz.

Gröner, selbst begeisterter Tänzer, hat mehrere Arbeiten dem Tango Argentino gewidmet. Der klassische Tango handelt von zerbrochener Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft, Schmerz, Verlust und Tod. Die Bewegung zu dieser tief melancholischen Musik ist ursprünglich Ausdruck der Einsamkeit und Existenzangst der Eingewanderten, die sich in den Hafengebieten des Rio de la Plata , des Flusses zwischen Uruguay und Argentinien, im 19. Jahrhundert niedergelassen haben. Im Tango erklingt die Erinnerung, die Sehnsucht all der armen Einwanderer aus Europa nach der alten Heimat. Im Schmelztiegel der neuen Heimat wird der Tango zu einem Wahrzeichen Argentiniens und tritt seinen Siegeszug durch die ganze Welt an.

Gröner hat in seinen Holzschnitten versucht, die Sehnsucht, Leidenschaft und Erotik, die dieser Tanz ausstrahlt, auszudrücken, indem er typische Posen, Figuren und Schritte dieses Tanzes, auch in Ausschnitten, darstellt. Daneben sind graziös schreitende Tänzerinnen sowie Balletttänzerinnen in typischen Posen zu sehen. Wilde Tänzer veranschaulichen „Die pure Lust am Leben“ - so der Titel weiterer Arbeiten . Im Kontrast hierzu stehen Arbeiten mit dem Titel „Totentanz“ - eine Allegorie auf Leben und Tod. Schließlich sind weitere Holzdrucke dem sakralen Tanz gewidmet. Der sakrale Tanz ist ein Weg, seine Seele zu Gott zu erheben und Gottes Schöpfung zu preisen.„Die ganze Schöpfung tanzt“, „Lachen, Tanz und Freude sind die drei Erzengel, die uns auf dem Weg zu Gott begleiten“. Dies sind die Erkenntnisse des Sufi Mystikers Dschelaleddin Rumi (1207-1273).

Die Farbholzschnitte sind teils durch Druck von mehreren Platten, teils in der Technik des Puzzle- oder Segmentdrucks und /oder des Abbauschnitts (verlorene Platte) entstanden, wobei Gröner diese Verfahren auch kombiniert. Kennzeichnend ist weiter, dass er Holzstöcke, auch einzelne Holzplatten, in unterschiedlicher Farbigkeit und Anordnung übereinander druckt. Dadurch entsteht eine malerische Wirkung, die sein Interesse am Malen in den Hintergrund hat treten lassen. Kein Druck entspricht dem anderen, jeder Druck ist individuell. Er erfolgt nicht maschinell, sondern per Handabdruck mittels eines Falzbeins, Löffels und/oder eines japanischen Reibers..