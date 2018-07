Adolf Klaus ist mit 90 so rüstig wie ein 60-Jähriger

Adolf Knaus in Hermentingen ist dieser Tage 90 Jahre alt geworden. Mit drei Urkunden (von Stadt, Kreis und Land) und einem Geschenkkorb gratulierten Bürgermeister Armin Christ und Ortsvorsteher Herbert Clus dem Geburtstagskind, dem man sein Alter kaum ansieht.

Adolf Knaus hat ein bewegtes Leben hinter sich, das ihn um die halbe Welt führte. Geboren 1920 in Hettingen, kam er mit 14 Jahren aus der Schule und wollte eigentlich Automechaniker werden, denn Motoren und Getriebe waren seine Leidenschaft. Weil das nicht klappen wollte (auf der Alb war man damals nur spärlich motorisiert), machte er ab 1936 eine Lehre als Schlosser in der Hettinger Schlosserei Businger. Außerdem lernte er wie sein Bruder das Schneiderhandwerk bei seinen Eltern, die eine Schneiderei betrieben. Er blieb jedoch bei der Schlosserei, da mit seinem Bruder „ein Schneider in der Familie genug" sei.

Kaum ausgelernt, musste Adolf Knaus 1939 in den Krieg wie die meisten seines Jahrgangs. Die Ereignisse führten ihn nach Nordafrika, wo er in Rommels Armee kaputte Fahrzeuge reparierte. Auf dem Rückzug geriet er 1944 in Italien bei Rimini in amerikanische Gefangenschaft und wurde nach Kalifornien verfrachtet, unter anderem zum Baumwollpflücken. Nach Kriegsende wurde er 1946 in englische Gefangenschaft nach Schottland überführt. Von dort kam er in die englische Zone nach Deutschland, um im Wald zu arbeiten. 1947 gelang es ihm, unter abenteuerlichen Umständen mit einem Kameraden als Dolmetscher, in die französische Zone zu flüchten, wo er dann legal aus der Gefangenschaft entlassen wurde.

1950 konnte er vor der Handwerkskammer Reutlingen seine Meisterprüfung als Schlosser ablegen. Zwischenzeitlich war er mit Holzvergasern beschäftigt. Bereits 1948 war er nach Hermentingen gezogen und betreute die alte Pumpstation der Albwasserversorgung, zunächst noch unter fürstlicher Regie. 1952 wurde er als Maschinenmeister beim Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb angestellt bis 1983. Ab 1967 arbeitete er im Nebenberuf als Gemeinderechner bei der damals noch selbständigen Gemeinde Hermentingen. Nach der Eingemeindung zu Veringenstadt war er von 1975 bis 1984 Ortsvorsteher unter Bürgermeister Müller, dann Bürgermeister Krapf.

Im Jahr 1953 lernte er seine Frau Josefine beim Tanzen im Zollernhof in Hermentingen kennen. Glücklich verheiratet freuen sie sich inzwischen über acht Kinder und 14 Enkel. Zur großen Feier des 90. Geburtstages mit 30 Personen kam auch eine Tochter aus Amerika. 1983 war das Ehepaar in das vorher vermietete große Haus in Hermentingen gezogen, das sie bereits 1963 gebaut hatten. Da nun ein dreistöckiges Haus zu anstrengend geworden ist, will das Paar kommenden Herbst in eine altersgerechte Wohnung im Veringer Mehrgenerationenhaus umziehen. (rol)