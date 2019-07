Von einer erfolgreichen Schwanenrettung berichtet Josef Glöckler aus Veringenstadt.

Nachdem ein Schwan in der vergangenen Woche in einer Freileitung in Veringenstadt hängen geblieben war, stürzte er an der Mühlgasse auf ein Autodach. Offensichtlich unverletzt habe sich das wehrhafte Tier von den Anwohnern weder mit Besen noch mit Lockrufen in die Lauchert treiben lassen. Nach einem Irrweg des Schwans durch die angrenzenden Gärten sei schließlich die Feuerwehr zu Hilfe gekommen. „Sie schaffte es in kurzer Zeit, den erregten Schwan mit einem großen Tuch in sein heimisches Bachbett zu geleiten, wo er glücklich davonschwamm“, berichtet Glöckler.