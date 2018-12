40 Haushalte in Veringendorf buchen einen Glasfaseranschluss

Veringenstadt - Stadtkämmerer Manfred Riedißer habe richtig Gas gegeben, denn Veringenstadt sei die erste Gemeinde im Kreis, die den Haushalt eingebracht habe, lobte Bürgermeister Armin Christ. Der Kämmerer stellte letztmals die Ausarbeitung in kameralistischer Buchführung dar. Der Gemeinderat billigte den Haushalt einstimmig.

Bevor Bürgermeister Armin Christ seinem Kämmerer das Wort übergab, benannte er einige wesentliche Eckdaten. Der Verwaltungshaushalt mit 6,3 Millionen Euro stelle den höchsten Betrag, der Vermögenshaushalt mit 1,6 Millionen Euro den dritthöchsten Betrag in der Geschichte Veringenstadts dar. Der Schwerpunkt der Ausgaben liege im Bereich der Infrastruktur. „Die Breitbandversorgung fliegt uns mit Millionenbeträgen um die Ohren“, beschwerte sich Armin Christ, da diese wichtige Aufgabe größtenteils auf die Kommunen abgewälzt werde. Mit Stolz vermeldete er, dass Veringendorf zu 95 Prozent mit 50 Mbit/Sekunde versorgt sei, die Leerrohrversorgung für 70 Haushalte werde mit 123 000 Euro angesetzt, wovon 40 Haushalte bereits einen Glasfaseranschluss gebucht haben. Die Versorgung in Veringenstadt, wo das Gewerbe in der Zeppelinstraße abgedeckt werden soll, wird mit 249 000 Euro angesetzt. Manfred Riedißer erklärte, dass für beide Maßnahmen ein Zuschuss beim Ausgleichsstock beantragt wurde.

Die finale Erschließung des Baugebiets „Deutstetter Berg IV“ wird mit Ausgaben in Höhe von 250 000 Euro angesetzt, das Gebiet „Obere Wiesen“ in Hermentingen mit 60 000 Euro.

Gemeinderat vermisst Konzept für Spielplatz

Der Neubau eines Parkplatzes beim ehemaligen Kindergarten St. Raphael, der aufgrund des Neubaus des Fitnessvereins vorgeschrieben ist, wird mit 140 000 Euro kalkuliert. Stadtrat Harald Branz bemängelte, dass der Ort für die Verlegung des Spielplatzes, der momentan auf dem künftigen Parkplatzgelände ist, noch nicht feststehe. „Mir fehlt eine Konzeption für den Spielplatz, da dieser sehr gut frequentiert wird“, sagte Branz.

Weitere geplante Ausgaben sind 127 000 Euro für die Schutzhütte beim Historienweg, 20 000 Euro Zuschuss für die Sanierung der Peterskapelle, 63 600 Euro für die Planungsrate Turn- und Festhalle, 95 400 Euro Abbruchkosten ehemaliger Kindergarten St. Raphael und 326 000 Euro für den Kanalaustausch und die Verlegung der Wasserleitung am Kirchberg.

Die Finanzierung im Vermögenshaushalt erfolgt durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 334 200 Euro und Überschüssen in Höhe von 323 800 Euro aus dem laufendem Betrieb. Die Stadt erhofft sich Einnahmen aus Bauplatzverkäufen in Höhe von 80 000 Euro, Zuschüsse und Beiträge von 608 200 Euro und es muss ein Kredit in Höhe von 245 000 Euro aufgenommen werden.

Durch die Aufnahme des Kreditss erhöht sich die Verschuldung Ende 2019 auf 1,1 Millionen Euro, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 511 Euro bedeutet. Man liege aber weit unter dem Landesdurchschnitt, der bei 638 Euro liege, sagte Kämmerer Manfred Riedißer. Andreas Stauß sprach angesichts umfangreicher Investitionen von einem soliden Haushalt.