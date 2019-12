2.500 Euro Spendenerlös beim Konzert der Living Voices

Beim Jahreskonzert des Veringenstädter Gospelchors „Living Voices“ war die Spendenbereitschaft in diesem Jahr besonders groß. Insgesamt kamen 2500 Euro zusammen, die dem 18 Monate alten Jakob Mayer aus Veringenstadt zu Gute kommen. Der Junge ist an der seltenen Muskelerkrankung SMA erkrankt. Von dem Spendenerlös soll eine Trainingsplatte „Galileo“ angeschafft werden, die unterstützend zur Therapie hilfreich eingesetzt werden kann. Im November hatte der Chor ihr Jahreskonzert als Benefizkonzert in der Kirche in Veringenstadt veranstaltet. Bereits damals war klar, dass der gesamte Erlös dem kleinen Jakob zu Gute kommen soll. Die Veranstalter waren überwältigt von den hohen Besucherzahlen. Die Kirche in Veringenstadt war an diesem Konzert bis auf den letzten Platz besetzt. Foto: Sabine Rösch

