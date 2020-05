Übers Internet in die Vergangenheit

Auf Initiative des aus Veringenstadt stammenden und seiner Heimat sehr verbundenen Thomas Fink haben sich am Maifeiertag fast 30 Geschichtsinteressierte zum virtuellen, historischen Stammtisch getroffen. Dabei wurde so manches Bilderrätsel um Gebäude und Personen aus Veringenstadt gelöst. Nach zwei Stunden waren sich die Teilnehmer einig: Wir treffen uns wieder. Wenn nicht persönlich, dann auch gerne wieder in der Onlinekonferenz.

Thomas Fink nannte die Einberufung und die Umsetzung seiner Idee ganz bewusst Stammtisch. Er wolle nicht ein Referat halten, bei dem jeder Teilnehmer vor seinem Bildschirm ermüde, sondern durch Interaktion eine Lebendigkeit herbeiführen, sagt er. Und dies gelang ihm auch.

Thomas Fink lebt in Waldkirch bei Freiburg, ist in der Erwachsenenbildung tätig und somit schon mit der virtuellen Arbeit vertraut. Seit der Coronapandemie und dem Wegfall der Präsenzveranstaltungen arbeitet er noch viel mehr im Home-Office und gibt beispielsweise Online-Seminare für Führungskräfte in der Industrie oder Fortbildungen für Schulleiter und Lehrkräfte über die digitale Zusammenarbeit im Klassenzimmer.

Zudem ist Thomas Fink ein belesener und geschichtsinteressierter Mensch, der über die Historie seiner Heimat Veringenstadt und Umgebung recherchiert. Als aktives Mitglied des Strübvereins bringt er sich ein und betreibt eine Facebook-Seite mit der Veringenstädter Geschichte. Zahlreiche Wikipedia-Einträge, beispielsweise über die als Hexe verunglimpfte und auf dem Scheiterhaufen verbrannte Bader-Ann, wurden von ihm verfasst. Sein Archiv umfasse etwa 10 000 Bilder rund um Veringenstadt, sagt der Hobby-Historiker. Daher lag es für ihn nahe, einen Online-Stammtisch „Veringer Geschichte“ einzuberufen, für den er eine Auswahl an Bildern zusammengestellt hatte.

Den Abend des Maifeiertags sah er als geschickten Termin, da die üblichen Maiwanderungen oder Festivitäten ja nicht stattfinden konnten, sagt Fink. Über das Programm Zoom hatte er interessierte Personen zusammengeführt. Da der Code öffentlich zugänglich war, hatte Thomas Fink zusätzlich einen Warteraum geschaffen, bei dem er als Administrator den Personen den Eintritt zum Stammtisch gewährte, was eine gängige Vorsichtsmaßnahme sei. Und tatsächlich schalteten sich phasenweise bis zu 30 Personen dazu, um sich über die Bilder auszutauschen.

Besonders freute sich Thomas Fink, dass auch sehr viele ältere Personen mit dabei waren. „Es waren Leute dabei, die aufgrund körperlicher Einschränkungen sicher nicht zu einer Präsentation in ein Lokal gegangen wären. Sie waren am Bildschirm und haben gesehen: Ein Computer ist kein Hexenwerk und bringt auch sehr viel Positives“, sagt Fink.

Voller Begeisterung mit dabei war auch Monika Kashiotis, geborene Göggel, die seit vielen Jahren in Griechenland lebt. Die Bilder, die Thomas Fink zusammengestellt hatte, sorgten immer wieder für regen Austausch innerhalb der Runde. „Da ist meine Oma zu sehen“ oder „In dem Haus war mal ein Uhrengeschäft, wo mein Opa eine Ausbildung zum Uhrmacher gemacht hat“ sowie viele weitere Begebenheiten wurden zu Tage gefördert.

Woher die Redewendung „die Kurve kratzen“ stammt, wurde ebenfalls anhand eines Bildes aufgeklärt, nämlich vom erhöhten Vorsprung eines jeden Hausecks, der es vor Wagen schützen sollte, die zu knapp um die Kurve furhen. Auch eine sehr spannende Postkarte, die in Veringenstadt abgestempelt wurde und von keinem geringeren stammt als Albert Einstein, war Thema. Dieser war im Jahr 1917 in Benzingen und schrieb von dort aus eine Postkarte, die in Veringenstadt abgestempelt wurde. Erst im vergangenen Jahr wechselte diese historische Postkarte für 15 000 Dollar den Besitzer, wusste Thomas Fink zu berichten.

„Wir werden das sicher wiederholen“, lautet Finks Fazit, „nicht gleich nächste Woche, aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, diesen virtuellen Stammtisch ab und zu abzuhalten.“