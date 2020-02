Übergabe des Zuschuss-Bescheids: Umbau der alten Schule in Veringendorf kann starten

Alois Henne, Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe, hat den offiziellen Förderbescheid über knapp 150 000 Euro für den Umbau der alten Schule in Veringendorf übergeben.

Ortsvorsteher Michael Witte, Mitinitiator des Projekts, das vor mehreren Jahren mit einem Generationenworkshop begann, erklärte voller Vorfreude, dass man sich jetzt voller Elan an die Umsetzung machen werde. Alois Henne, seit vergangenem Jahr Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe, lobte das große Engagement und die gründliche Vorbereitung, die in ein lohnendes Projekt investiert würden. Voll des Lobes für den künftigen lebendigen Mittelpunkt von Veringendorf war auch Veringenstadts Bürgermeister Armin Christ – vor allem für den enormen Kreis an Ehrenamtlichen. Aber auch die Kostenseite stimmte ihn glücklich. „Bei 400 000 Euro veranschlagten Kosten muss die Stadt nur 80 000 Euro beitragen, auch dank des großen Anteils an Eigenleistung, der mit 80 000 Euro beziffert ist“, sagte Christ. Der Zeitplan sieht eine etwa zweijährige Bauphase vor, sodass der Umbau der alten Schule voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen werden kann.