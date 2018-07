Veringendorfer Bahnhofsgebäude verschwindet spurlos

Einer der am meisten bedauert, dass der Blickfang an der Bundestrate 32 der Spitzhacke zum Opfer gefallen ist, ist der frühere Ortsvorsteher von Veringendorf, Rudolf Gaiser. Von seinem Wohnhaus aus hatte er das Gebäude stets im Blick. Und wäre es nach ihm gegangen, so wäre dies auch so geblieben. Als die Hohenzollerische Landesbahn (HzL) vor etwa drei, vier Jahren deutlich gemacht hat, dass sie das Gebäude nicht weiter erhalten wolle, suchte Gaiser intensiv nach einer Lösung.

Der Ortsvorsteher hatte die Kameraden von der Alterswehr mobilisiert und man wäre bereit gewesen, das Gebäude in Eigenleistung zu sanieren, wenn jemand die Kosten für das Material übernommen hätte. Auch ein Nutzungskonzept hatte sich Gaiser bereits ausgedacht: Der Bauhof könnte hier doch einige seiner Gerätschaften unterzubringen. Und zusätzlich hätte der Bau eine Anlaufstelle für die zahlreichen Radler sein können, die hier vorbeikommen. Die Nutzung als Vereinsraum war keine Alternative, weil alle Veringendorfer Vereine gut untergebracht sind. Ein Förderverein zum Erhalt des Gebäudes kam mangels Interesse auch nicht zustande.

Da die HzL fest entschlossen war, den Bau entweder abzustoßen oder abzureißen, blieb nur die eine Alternative: Die Stadt kauft das Gebäude, stellt die Materialien und nutzt das Gebäude anschließend. Aber Bürgermeister Armin Christ sagt auch heute noch, trotz allen Bedauerns: „Das kann die Kommune sich nicht leisten.“ Man hatte damals gerade damit begonnen, ein neues Konzept im Zusammenhang mit städtischen Gebäuden umzusetzen. Objekte, die die Stadt nicht braucht, wurden verkauft und das Geld für die Sanierung der wichtigen kommunalen Gebäude genutzt. Darum kam der Kauf des Bahnhofgebäudes für die Stadt nicht infrage.

Die HzL wollte das Gebäude nicht mehr haben, nachdem ein langjähriger Pächter den Vertrag gekündigt hatte. Ständig habe man diverse Beschädigungen an dem Bau reparieren müssen, sagte gestern das frühere HzL-Vorstandsmitglied Bernd Strobel gegenüber der SZ. Er war es, der sich mehrere Jahre um eine gute Lösung für das Gebäude gekümmert hat, wohl wissend, dass es unter Denkmalschutz stand.

„Sowohl die Kommune als auch die HzL waren sich darin einig, das Gebäude darf kein Schandfleck sein“, so Strobel weiter. Darum habe letzten Endes an dem Abriss kein Weg vorbei geführt. Man habe beim Regierungspräsidium die entsprechende Genehmigung eingeholt und es dann abgerissen. Für den Bahnhalt ist eine Ersatzlösung gefunden worden und das Gelände wurde neu gestaltet.