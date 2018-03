Der aktive Veringendorfer Turnverein ist für zwei Dinge weit über die Region hinaus bekannt. Zum einen ist es die Faustball-Abteilung, deren aktive Spieler zeitweise sogar in der Bundesliga gespielt haben, und zum zweiten ist es das Mountainbike-Event im Frühjahr, welches Biker aus dem weiten Umfeld nach Veringendorf lockt. Mit Marius Heim ist nun ein junger, engagierter Mann Vorsitzender, der in die Fußstapfen von Michael Witte tritt. Das nächste große Vereinsprojekt ist der Bau eines Bikeparks im September.

„Nach zehn Jahren ist die Zeit reif für einen Führungswechsel. Es gibt noch andere Aufgaben im Leben“, sagt Michael Witte, der die Geschicke des 300 Mitglieder umfassenden Vereins zehn Jahre lang sehr erfolgreich leitete. Schon seit zwei Jahren ist klar, dass der junge Marius Heim dieses Amt übernehmen wird. „Ich habe zwei Jahre lang einen intensiven Rundum-Einblick erhalten und fühle mich nun bereit, die Verantwortung zu übernehmen“, sagt der 26-jährige Marius, der voll Tatendrang steckt.

Die Aufgabenfelder im Vorstand wurden zudem umstrukuriert und breiter gestreut, erklären Michael Witte und Marius Heim. Mit Johannes Gauggel als neuem zweiten Vorsitzenden habe er eine gute Kraft an der Seite. Das nächste große Projekt des Vereins ist der Bau eines Bikeparks oberhalb des Sportplatzes in Veringendorf. Das aufwendige Antrags- und Genehmigungsverfahren wurde unter Federführung von Michael Witte auf den Weg gebracht, und Marius konnte dabei das umfangreiche Procedere von Grund auf kennenlernen. Im September wird gebaut, und der Park wird immer geöffnet und für jedermann zugänglich sein.

Michael Witte betonte, dass das Entgegenkommen und die Kooperation mit der Stadt Veringenstadt als Besitzerin des Grundstücks immer reibungslos sei, worüber der Verein sehr dankbar sei. Es entsteht ein etwa 500 Meter langer „flow and pump“-Park mit Sand, Stein, Holz, Kurven- und Sprungelementen, welcher das Herz eines jeden Mountainbiker höher schlagen lässt.

Aber auch die sonstigen Vereinsaktivitäten wurden unter Michael Witte sukzessive erweitert. So kamen auch Frauenfitness, Yoga und Jumpingkurse dazu. Dank Marius Heim wird es bald ein weiteres Angebot geben: Das „functional“-Training für jedermann unter der Leitung der lizenzierten Übungsleiterin Cori Pfister wird künftig freitags in der Turnhalle in Veringendorf angeboten. So steht der Turnverein also auch weiterhin auf sehr soliden Füßen, und für Fragen bleibt Michael Witte seinem Nachfolger ja immer erhalten, auch wenn er sich komplett aus dem Vorstand zurückzieht.