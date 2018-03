Dr. Waldemar Straub ist Unterwaldhausens ältester Einwohner

Dr. Waldemar Straub hat zu seinem 95. Geburtstag seine „große Familie“ – die Waldhauser Dorfgemeinschaft – ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Mit 95 Jahren ist er nun Unterwaldhausens ältester Einwohner.

Nach dem Krieg kam Straub nach Unterwaldhausen, wo er nicht nur seine Frau Rosa kennen und lieben gelernt hat, sondern auch das Dorf und seine Bewohner. Nach seinem Studium in Tübingen eröffnete er eine Zahnarztpraxis in Altshausen, die er über 30 Jahre gemeinsam mit seiner Frau führte. In dieser Zeit konnte er mit seiner Fachkenntnis vielen Menschen helfen und so manches Loch füllen.

Nach seiner aktiven Zeit als Zahnarzt hat er sich 2007 dazu entschieden, weiterhin zu helfen und ganz andere Löcher zu füllen. Er gründete die Dr.-Waldemar-Straub-Stiftung mit dem gemeinnützigen Stiftungszweck die Identität der regionalen Kultur zu sichern und das traditionelle Brauchtum zu pflegen. Die finanziellen Mittel sollen einen Anstoß geben und den Vereinen helfen, Dinge auf den Weg zu bringen. So konnten in den letzten Jahren nicht nur Fußballtore und Spielgeräte, Trikots und Uniformen mitfinanziert werden, sondern zum Beispiel auch eine Chorleiterin gesponsert werden, womit der Fortbestand der Sängergemeinschaft gewährleistet werden konnte. Die Stiftung hinterlässt ihre Zeichen. Die Gemeinde Unterwaldhausen erhält 50 Prozent der Ausschüttung, unterstützt werden aber auch Vereine und Einrichtungen im Umland, sodass die Stiftung mittlerweile weit über die Gemeindegrenzen bekannt ist.

Die Geburtstagsfeierlichkeiten begannen inoffiziell bereits mit dem Gottesdienst von Pfarrer Jeeson in der Pfarrkirche in Unterwaldhausen. Glück- und Segenswünsche wurden von Christoph Tholl von Seiten der Kirchengemeinde überbracht. Eisig kalter Ostwind ließ die Kirchenbesucher in das warme Dorfgemeinschaftshaus eilen, wo die Landfrauen bereits alles vorbereitet hatten. In seiner Ansprache im Dorfgemeinschaftshaus meinte Waldemar Straub sich zu erinnern, dass es an seinem Geburtstag vor 95 Jahren wohl nicht so kalt gewesen war.

Der Musikverein spielte in voller Besetzung unter Leitung von Georg Heilborn ein Geburtstagsständchen. Vorstand Josef Rauch bedankte sich im Namen aller für die Zuwendungen, die die Vereine aus der Stiftung in den letzten Jahren erfahren durften. Auch Bürgermeister Josef Schill überreicht dem Jubilar traditionell einen Geschenkkorb von der Gemeinde. „Wir sind dankbar und stolz für die Stiftung, zumal bisher doch die Hälfte des Stiftungsertrags, dem Bereich Unterwaldhausen zugutekam“, so Schill.