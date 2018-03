Die Funkenhexe soll ein kleines Feuerwerk bringen

Die Ledigen in Unterschmeien hatten am Sonntagabend ihre liebe Mühe damit, ihren Funken zum Brennen zu bringen. Nach den heftigen Schneefällen war das aufgeschichtete Holz so nass, dass kein richtiges Feuer entstehen wollte. Bis Redaktionsschluss war nicht klar, ob es noch gelingen würde, ein großes Feuer zu entfachen. Am Samstag hatten die Ledigen jedenfalls dem heftigen Schneefall getrotzt und auf der Anhöhe am Ortseingang einen beachtlichen Funken errichtet.

Traditionell am ersten Fastensonntag, dem sogenannten Funkensonntag, lodern nicht nur in unserer Region die Funkenfeuer. Vor allem im schwäbisch-alemannischen Raum, aber auch in Franken, Thüringen, Tirol, Frankreich, Luxemburg und in Belgien gibt es den Brauch. Während er sich hierzulande „Funkenfeuer“ nennt, heißt er zum Beispiel am nördlichen Neckar „Fackelfeuer“ und im Schwarzwald und am Oberrhein „Fasnachts- oder Scheibenfeuer“. Auch wenn die Bezeichnungen variieren, haben die Feuer doch eines gemein: „Mit dem Funkenfeuer verbrennen wir die vergangene Fasnet und vertreiben den Winter“, erklärt Roman Dreher, Vorstand der Ledigen Unterschmeien.

Seit mehr als drei Monaten waren die jungen Männer damit beschäftigt, genügend Brennmaterial für den Aufbau eines ansehnlichen Funkens zusammen zu bekommen. Während in alten Überlieferungen früher die Burschen noch mit Sprüchen von Haus zu Haus gingen, ist das heute wesentlich einfacher. „Der Funken besteht hauptsächlich aus alten Holzpaletten, die wir von ortsansässigen Firmen bekommen haben, und aus Christbäumen, die wir von den Privathaushalten gesammelt haben“, sagt Dreher. Außerdem wurden Reisig, kleine Fichtenstämme und einiges Brennholz verarbeitet.

Mit schlichtem Stapeln des Brennholzes ist es beim Aufbau des Funkens aber nicht getan. Während die Form den Erbauern überlassen ist, hat sich in Unterschmeien eine Art viereckiges Grundgerüst aus Paletten bewährt. „Wir machen das Funkenfeuer jetzt seit 19 Jahren und haben anfangs verschiedene Formen ausprobiert, die Kaminform ist aber am effektivsten“ erklärt Dreher. Und natürlich ist nicht nur die Form, sondern auch die Höhe des Funkens wichtig – schließlich sollte das Feuer weit in den Himmel züngeln. „Mindestens 14 Meter“, sagten die Ledigen zufrieden, als sie die ungefähre Höhe ihres Bauwerks einschätzten. An der Seite brachten sie noch die sogenannte Funkenhexe an. Auch in Unterschmeien bleibt sie, wie in manch anderen Gegenden, nicht ungefüllt. So wurde sie noch mit einem kleinen Feuerwerk drapiert und sollte beim Abbrennen mit ihrer „Zusatzausstattung“ für Gaudi sorgen.

Tradition ist den Ledigen aus Unterschmeien wichtig, und so wird der Funken auch immer erst am Funkensonntag abgebrannt. „Wir hatten auch schon überlegt, das Funkenfeuer am Samstagabend abzubrennen, damit sich nicht jemand über Nacht einen schlechten Scherz erlauben kann.“ Das gab es leider schon in anderen Orten. „Aber wir machen es weiterhin so, wie es die Tradition verlangt“, sagt Dreher. Die jungen Männer pflichten ihm grinsend bei: „Wir sind wachsam, wir halten 24 Stunden Funkenwache.“