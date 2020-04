Bei einem Unfall auf der B 312 zwischen Engstingen ist am Mittwoch ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 64-Jährige gegen 3.40 Uhr mit seinem Renault Kangoo auf der Bundesstraße in Richtung Zwiefalten unterwegs. Beim Durchfahren eines Waldstücks zwischen Oberstetten und Pfronstetten stürzten plötzlich zwei Bäume, die von einer starken Windböe erfasst worden waren, auf die Fahrbahn. Einer der Bäume erfasste dabei die Front des Renault. Ein Rettungswagen brachte nachfolgend den Fahrer zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Renault war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Beseitigung der umgestürzten Bäume war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten im Einsatz.