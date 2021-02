Winterlauf startet 2021 in anderer Form

Der Alb-Gold-Winterlauf wird laut Pressemeldung des Unternehmens auch in diesem Jahr stattfinden. In diesem Jahr allerdings in abgewandelter Form, und zwar vom 20. Februar bis 7. März als individueller Lauf auf einer Zeitnahmestrecke in Reutlingen oder vor der eigenen Haustür.

Die ausrichtenden Vereine TSG Reutlingen, LV Pliezhausen, IGL Reutlingen und der TSV Trochtelfingen wollen das Angebot eines Wettkampfs aufrechterhalten. Gemeinsam mit der Zeitnahmefirma wurde eine Veranstaltungsform entwickelt, die auch unter den aktuell gültigen Pandemieeinschränkungen möglich ist. Laufen mit Abstand lautet das diesjährige Motto. Bei der diesjährigen Austragung gibt es persönliche Bestzeiten, die man allein oder maximal zu zweit erlaufen muss.

Winterläufer können selbst entscheiden, wo sie laufen wollen. Wer eine offizielle Zeitmessung haben möchte, der muss allerdings auf die Strecke vom Kreuzeichestadion in Richtung Breitenbachquelle gehen. Dort ist eine Wendepunktstrecke mit fünf Kilometern ausgeschildert, die dann ein- oder auch zwei Mal bewältigt werden kann. Die Zeitnahme erfolgt über Messpunkte, die an der Strecke für den gesamten Zeitraum angebracht werden. An der Startnummer, die allen Angemeldeten zugesendet wird, befindet sich der Transponder, der die automatische Zeitnahme auslösen wird. Der Winterlauf kann auch auf der Lieblingsstrecke zuhause absolviert werden. Mit Smartphone oder Sportuhr kann Zeit und Strecke einfach gemessen und anschließend im Zeitnahmeportal hochgeladen werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Vereine haben sich entschlossen, den Erlös der Veranstaltung in diesem Jahr an zwei Institutionen in Reutlingen zu spenden. Bereits in den vergangenen Jahren wurden 1000 Euro an einen Sozialpartner gespendet. Nach der Veranstaltung sollen das Umweltbildungszentrum Listhof und das Jugendtheater Patati Patata eine Zuwendung erhalten. Wie hoch diese ausfallen wird, hängt maßgeblich von der Teilnehmerzahl ab. So wollen die Organisatoren einen Mehrwert für die Region schaffen, informiert Alb-Gold. Anmeldeschluss ist der 27. Februar.