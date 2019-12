Winterlauf-Cup: Teilnehmer starten sportlich ins neue Jahr

Bewegung im Freien ist im Winter besonders wichtig, teilt das Unternehmen Alb-Gold in einer Pressemeldung mit. Sport unterstützt das Immunsystem, hebt die Stimmung und schützt bei richtiger Dosierung vor Infekten. Beim Alb-Gold-Winterlauf-Cup können die Teilnehmer beweisen, dass in der kalten Jahreszeit mehr als nur die Nase läuft, heißt es in der Mitteilung weiter.

Am Samstag, 11. Januar, startet die Serie in Reutlingen. An insgesamt vier Samstagen werden 800 bis 1000 Läufer auf drei unterschiedlich langen Strecken in der kalten Jahreszeit durchstarten. Die Schüler laufen im Rahmen des AOK-Kids-Cups zwischen eineinhalb und zwei Kilometern. Die Erwachsenen können sich auf zwei Runden über fünf oder zehn Kilometer wagen. Ebenfalls möglich ist wieder eine Firmenwertung für die drei schnellsten Teams auf der kurzen Runde. Um in die Firmenwertung zu kommen, müssen mindestens drei Läufer das Ziel erreichen, gibt Alb-Gold bekannt.

Den Auftakt übernehmen traditionell die Triathleten der TSG Reutlingen auf einem Rundkurs rund um das Kreuzeichestadion und im angrenzenden Wasenwald. Um 14 Uhr fällt der erste Startschuss für die Kinder, bevor dann um 14.20 und 14.30 Uhr die beiden weiteren Läufe gestartet werden. Die Zeitnahme erfolgt mit Transpondertechnologie, die eine schnelle Auswertung erlaubt.

Voranmeldungen sind im Internet möglich

Der LV Pliezhausen richtet am 25. Januar die Rennen aus, bevor die Läufer am 15. Februar wieder nach Reutlingen zurückkehren. Die IGL Reutlingen wird einen vom ersten Lauf abweichenden Kurs ausschildern, um die Abwechslung für die Läufer zu erhöhen. Das Finale wird am 7. März rund um das Alb-Gold-Kundenzentrum in Trochtelfingen ausgetragen.

Die Registrierung für den ersten Lauf in Reutlingen und alle weiteren Läufe sind bereits möglich. Voranmeldungen werden bis Dienstag, 8. Januar, online entgegengenommen. Weitere Information und Anmeldung sind im Internet unter www.winterlauf.alb-gold.de zu finden.