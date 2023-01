Werdenbergschule lädt zu Infoabend und Rundgang

Die Werdenbergschule in Trochtelfingen nimmt zum kommenden Schuljahr wieder zwei neue fünfte Klassen auf. Am Donnerstag, 2. Februar, informiert die Schule um 19 Uhr im Foyer über das pädagogische Konzept sowie über die verschiedenen Profile der Schule und über das Anmeldeverfahren. Die Werdenbergschule sieht sich laut Pressemitteilung als einen Lern- und Lebensort mit individueller Betreuung der Schüler und Schülerinnen.

Des Weiteren bietet die Schule für die kommenden Fünftklässler mit ihren Eltern am Dienstag, 7. Februar, um 14 Uhr einen Schnuppernachmittag mit Schulrundgang an. Die Ganztagsbetreuung und Schüler bieten an diesem Nachmittag ein Schüler- und Elternkaffee an.

Die Anmeldung der kommenden Klasse 5 für 2023/24 kann an den folgenden Terminen oder nach individueller Absprache durchgeführt werden: Mittwoch, 8. März, von 8 bis 11 Uhr sowie Donnerstag, 9. März, von 8 bis 11 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr.