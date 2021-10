Strampeln für ein Lächeln

- Was ist bunt gekleidet und hat eine rote Nase? Nein, es sind nicht die erschöpften Radfahrer im Ziel bei der Alb-Gold-Trophy in Münsingen. Es sind drei Clowns des Vereins Clowns im Dienst aus Tübingen. Seit nunmehr sechs Jahren sorgen sie beim Radrennen mit ihrer Anwesenheit, den riesigen Seifenblasen und viel Humor für gute Laune und Stimmung.

„Die Clowns freuen sich jedes Jahr auf das Sport-Event“, so Oliver Klopsch, der Geschäftsführer des Vereins, laut einer Pressemitteilung bei der Spendenübergabe. „Verlässliche Partner zu haben, die jedes Jahr mit einem großen Spendenbetrag unterstützen ist sehr wichtig für die Arbeit der Clowns“, so Klopsch weiter. Die Spendensumme, die im Rahmen der Charity erzielt wurde, beläuft sich in diesem Jahr auf 3223 Euro. Sie setzt sich zusammen aus einem Fixbetrag, den die ausrichtenden Vereine TSG Münsingen, TSV Mägerkingen, SSV Meidelstetten und Organisator Alb-Gold spenden und vielen Kleinspenden der Teilnehmer.

In diesem Jahr hat sich noch ein neuer Partner, die Firma Bergfreunde.de aus Kirchentellinsfurt, mit einem Euro pro Starter beziehungsweise aufgerundeten 1000 Euro in das Projekt mit eingebracht. „Wir freuen uns, Teil der Trophy gewesen zu sein. Als Outdoor-Unternehmen sind wir gerne bei Sportevents am Start, vor allem aber fühlen wir uns mit der Region verbunden und möchten einen sozialen Beitrag leisten. Der Verein Clowns im Dienst . Tübingen leistet großartige Arbeit, die wir sehr schätzen und gerne unterstützen“, wird Philip Kunz, von Bergfreunde in der Mitteilung zitiert.

Weiter heißt es darin: Lachen ist gesund und hilft zudem den Heilungsprozess zu beschleunigen. Deshalb gehen die Clowns vor allem auf die Kinderstationen der Krankenhäuser in der Region.

Die Spende wird helfen weitere Besuche durchzuführen, kleine Aufmerksamkeiten für die kleinen und großen Patienten zu besorgen oder auch um die Clowns weiterzubilden, steht außerdem in der Pressemitteilung.