Steinhilber Schützentheater spielt in der Augstberghalle

Die beiden Gruppen des Steinhilber Schützentheaters bieten am Wochenende beste, tierische Unterhaltung rund um die Fragen, was Hamster in der Suppe suchen und ob tote Kater miauen können. Für Sonntag hat Autor Erich Koch sein Kommen angekündigt.

Gut eine Handvoll Schauspieler, der Erzähler entliehen von „Dinner for one“, von Agatha Christie eine Prise Arsen, dazu nicht zu knapp reife Erotik abgeschmeckt mit ein wenig Lokalkolorit und ergänzt durch die Phantasie des Publikums – fertig ist die Spaßgarantie für Erich Kochs Lustspiel in drei Akten „Drei Damen und ein toter Kater“, das die Theatergruppe des Schützenvereins Steinhilben am ersten Adventswochenende in der Augstberghalle aufführt.

Die reifen Damen Miriam, Isolde und Lioba trennt so viel, wie sie verbindet: die smarte Miriam, von Kathrin Roggenstein mit dem Temperament einer Schlaftablette bewundernswert konsequent gespielt, ihre Schwester Lioba, die alles vernascht beziehungsweise es zu gerne würde, was männlich und bei drei nicht auf den Bäumen ist und Isolde.

Leidenschaft für Männer

Anja Riedinger spielt Isolde, die in ihrer Schwerhörigkeit und mangelnden Sehkraft den Menschen im Allgemeinen, den Männern im Besonderen, aber ganz vor allem ihrem Kater Gustävle leidenschaftlich zugetan ist. Dass Gustav das Zeitliche gesegnet hat, ist für Isolde vollkommen unerheblich.

Gemein ist den drei Damen, dass sie mit ihrem ererbten Butler Herbert Senfei (Rainer Walter) unter einem Dach leben und seine Dienste gerne nicht nur zum Servieren des Essens in Anspruch nehmen würden. Mehr, als den steifen Gliedern beim Reißverschluss- oder BH-Zumachen zu assistieren, verbietet sich dem Butler von Stand – zumindest lange Zeit. Hinreißend, wie Walter den Wechsel vom blasierten dienstbaren Geist gehobenen Standes mit der hochgezogenen Augenbraue in der Stimme zum leidenschaftlichen Liebhaber zelebriert.

Männliches Frischfleisch erhoffen sich die Schwestern Schnabel, indem sie ein Zimmer untervermieten – mit Familienanschluss! Nächster Mieter ist Albert Storch (Andreas Hazotte), der nach dem unerwarteten Tod seines Vormieters herausfinden soll, warum dieser gestorben ist. Die undurchsichtige, latent gewalttätige Pflegerin Ludmilla spielt Alisa Elbel mit kräftiger Präsenz. Den schwerhörigen Isidor (Christoph Heinzelmann) nimmt sie wider dessen Willen zum Bräutigam, um ihn skrupellos für ihre Geldgier einzuspannen. Albert Storch erwehrt sich erfolgreich weiblicher Avancen und schickt ersatzweise seinen langjährig verwitweten Vater Kasimir (Doppelrolle Andres Hazotte).

Auf dem besten Weg, in die Fußstapfen der großen Schauspieler zu treten, befindet sich der Theaternachwuchs. Unter der Leitung von Tanja Walter philosophieren Frau und Herr Maier (Maria Hazotte und Marcus Walter) mit ihrem Freund (Luca Schulz) im „Restaurant Charlottchen“, was die von den Kellnern Alexander Walter und Luke Göhring servierten Suppenteller zu bedeuten haben – wahlweise mit oder ohne lebendigen oder toten Hamster als Beilage.