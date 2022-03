Spende geht an integratives Laufprojekt

Die Veranstalter des Alb-Gold-Winterlauf-Cups haben 1300 Euro an das Team Hiller, ein integratives Laufprojekt aus Reutlingen, gespendet. Mit dem Geld sollen unter anderem Starts junger Menschen bei Wettkämpfen finanziert werden.

Seit mehreren Jahren verbinden die ausrichtenden Vereine des Alb-Gold-Winterlauf-Cups, die TSG Reutlingen, der LV Pliezhausen, die IGL Reutlingen und der TSV Trochtelfingen, die Serie mit einem guten Zweck. „Natürlich steht bei der Ausrichtung der Events der Spaß am gemeinsamen Laufen, die Möglichkeit, die eigene Form zu testen, oder auch mal eine neue Bestzeit zu laufen im Vordergrund“, schreiben sie in einer Pressemitteilung. „Gleichzeitig soll aber aus den Startgeldeinnahmen und Sponsorengeldern ein Teil in Form einer Spende an soziale Projekte in der Region zurückfließen.“

Dieses Jahr geht das Geld ans Team Hiller, eine locker gekoppelte, international besetzte Hobbyläufergemeinschaft von rund 50 Menschen. Im Sinne der Integration treffen sich Jugendliche und (junge) Erwachsene aus unterschiedlichen Nationen, um bei Lauftreffen oder anderen Sportevents mitzumachen.

Neu war in diesem Jahr, dass die Läufer auf das Teilnehmer-T-Shirt verzichten konnten, um dadurch eine Spende in Höhe von fünf Euro durch die Veranstalter auszulösen. 60 Starter machten davon Gebrauch, sodass 1300 Euro zusammenkamen.

„Wir freuen uns sehr über die Zuwendung“, wird Teamgründer Gotthilf Hiller in der Pressemitteilung zitiert. „Das gemeinsame Sporttreiben verbindet, gibt den Leuten einen Halt und ist eine ideale Brücke zwischen den Nationen.“ Neben der Finanzierung einiger Starts reiche das Geld sicher auch noch für den einen oder anderen gemeinsamen gemütlichen Ausklang mit Yufka oder Döner, ergänzen Hillers Mitstreiter Dejan Mater und Jörg Meißnest.