Spaß beim Stöckles-Cup

Einer der beliebtesten und größten Nordic-Walking-Läufe in der Region lockt am 9. Oktober zahlreiche Teilnehmer auf drei unterschiedlich lange Strecken. Ein Muss für alle Liebhaber der wunderschönen Umgebung rund um Trochtelfingen, auf der Schwäbischen Alb.

„Ich schätze den Charme der herbstlich bunten Landschaft“, schwärmt Cheforganisator Stéphane Garnier vom TSV Trochtelfingen. Schon früh am Morgen sind er und sein Team vor Ort, um die Beschilderung der drei Laufstrecken zu finalisieren und die Verpflegungsstände aufzubauen. Neben der Leichtathletikabteilung des TSV Trochtelfingen, der AOK Neckar-Alb, sowie Tommis Sportshop ist auch der Nudelhersteller Alb-Gold Mitinitiator des beliebten Laufs. „Es hat sich herumgesprochen, dass sich der Weg nach Trochtelfingen lohnt“, erklärt Matthias Klumpp, Marketingexperte von Alb-Gold die von Jahr zu Jahr konstant hohe Teilnehmerzahl.

„Wir haben viele Stammläufer, aber es kommen jährlich neue hinzu“, beobachtet Matthias Klumpp „Sie schätzen den Genusslauf ohne Wettkampfcharakter sowie das gute Gemeinschaftsgefühl.“ Denn zwar bekommt die Gruppe, deren Mitglieder die größte Gesamtdistanz erlaufen hat, einen Pokal. Eine Einteilung nach Alter oder Klassen gibt es jedoch nicht., entscheidend ist die Freude an der gemeinsamen Bewegung. Der gemeinsame Hock zum Abschluss des Stöckles-Cups wird ebenfalls geschätzt, bewirtet vom TSV bietet der Verein viele Köstlichkeiten an. In diesem Jahr wird es auch wieder um 14 Uhr eine Siegerehrung und eine Tombola mit hochwertigen Einzelpreisen geben. „Es lohnt sich also auch für Begleitpersonen und Fans der Läuferinnen und Läufer auf die Kuppenalb zu kommen.“ verspricht Matthias Klumpp.

Drei landschaftlich reizvolle Rundstrecken mit Distanzen über etwa acht, zwölf und 16 Kilometer stehen für die Teilnehmer bereit. „Alle drei Strecken sind bestens ausgeschildert und führen überwiegend über Feld- und Waldwege“, beschreibt Christine Vöhringer von Tommis Sportshop. „Was mich begeistert ist, dass der Stöckles-Cup sich für jeden eignet, der die Ausdauer für eine der drei Strecken hat, ganz nach dem Motto: Dabeisein ist alles!“.

Anmeldungen zum Stöckles-Cup sind bis Mittwoch, 5. Oktober online möglich. Das Startgeld beträgt zwölf Euro, Kinder bis Jahrgang 2011 sind frei. Bei Gruppenanmeldungen von zehn Personen und mehr gilt der ermäßigte Tarif von 9 Euro pro Person. Kurzfristige Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag vor Ort von 8 bis 9 Uhr möglich, zum Startgeld wird eine Nachmeldegebühr von zwei Euro erhoben.

Los geht es am Sonntag, 9. Oktober, um 9.00 Uhr bei Tommi‘s Sportshop in Trochtelfingen. Zielschluss ist um 12.30 Uhr.