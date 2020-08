Sichelhenke: Absage als einzige Option

Wie die gesamten Veranstaltungen der vergangenen Monate, muss auch die Sichelhenke in Trochtelfingen-Wilsingen abgesagt werden. Das teilen die Veranstalter, der Musikverein Wilsingen und der Förderverein des Musikverein Wilsingen, mit. Da das Verbot für Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober verlängert wurde, sehen sie keine Möglichkeit, das Fest zu den momentan geltenden Bestimmungen umzusetzen.

Das Vorstandsteam rund um Melanie Schenzle, Jochen Eisele, Steffen Vopper und Hans Sontheimer zeigt sich darüber betrügt, zum einen weil schon sehr viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt wurde, zum anderen weil sich unzählige Besucher auf dieses Event freuen. Schon zu Beginn des Jahres reservierten sich Fans des ihre Eintrittskarten, teilt der Vorstand mit. Sicherlich ein herber Schlag für die Fans, aber auch für die Musikgruppen die wie alle lange gehofft hatten, dass die Sichelhenke stattfinden kann. Allerdings konnten die abgeschlossenen Verträge aufgehoben werden, so dass hier keine Kosten die Veranstalter belasten, teilt der Vorstand mit.

Deutliche Spuren wird der Ausfall der Sichelhenke in den Kassenbüchern hinterlassen. Die Veranstaltung muss den Haushalt für zwei Jahre abdecken, da sie auch in diesem Rhythmus stattfindet. Geplante Investitionen müssen nun aufgeschoben werden. „Man wird über die Krise hinweg kommen, dank guter Arbeit in den vergangenen Jahren, aber die Ausgaben müssen auf ein Minimum gesetzt werden“, so die Vorsitzenden in einer Pressemitteilung. Der Blick richte sich nun auf die Sichelhenke 2022, die auch mit dem 100 jährigen Bestehen des Musikvereins verbunden sein wird.