Schneeschauer und Sonnenschein waren die Begleiter der knapp 700 Läufer beim Finale des Albgold-Winterlauf-Cups am vergangenen Samstag in Trochtelfingen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Nach drei Läufen bei Sonnenschein und recht warmen Temperaturen kamen beim Finallauf Tobias Babel (LAV Tübingen) und Catherine Malloy (TF Feuerbach) am besten mit den Bedingungen auf der Alb zurecht. Beide gewannen überlegen den Hauptlauf über zehn Kilometer rund um das Kundenzentrums des Hauptsponsors.

Beim Aufbau am Morgen hatten die Helfer des TSV Trochtelfingen noch mit Schneegestöber und kaltem Wind zu kämpfen. Doch dies alles legte sich pünktlich zum ersten Start um 14 Uhr. 119 Kinder wollte sich ein letzten Mal im Rahmen des Cups messen und schlugen vom Start weg ein hohes Tempo an. Die längste Runde für die Kids im Rahmen der Serie stand auf dem Programm und ein kluge Renneinteilung war gefragt. Ausgezeichnet machte dies Yannik Graf (TSV Gomaringen), der in 6:34 Minuten als erster das Ziel erreichte. Leonard Holzer (6:39 Min., LG Steinlach) und Dominik Wiedenmann (7:13 Min., VfL Sindelfinden) vervollständigten das Podium. Graf sicherte sich mit drei ersten Plätzen auch den Seriengesamtsieg.

Bei den Mädchen war einmal mehr Johanna Schmid (SG Dettingen/Erms) in 6:49 Minuten die Schnellste. Sie kam als Gesamtdritte ins Ziel und war in diesem Jahr bei den Schülerinnen nicht zu schlagen, was ihr auch den ersten Platz in der Cup-Wertung einbrachte. Auf die Plätze zwei und drei schafften es Cara Neuhäuser (7:12 Min., SSV Ulm) und Elfie Forstmann (7:32 Min., LAV Tübingen).

Punkt 14.30 Uhr gab Trochtelfingens Bürgermeister Christoph Niessler den Startschuss für das Hauptfeld. Auch in diesem Lauf galt es zunächst die Einführungsrunde von zwei Kilometern, mit dem schmierigen Wiesenstück, zu durchlaufen, heißt es in der Mitteilung. Bereits beim ersten Durchlauf hatte sich Tobias Babel (LAV Tübingen) von der Konkurrenz abgesetzt. Und auch Catherine Malloy (TF Feuerbach) machte auf den ersten zwei Kilometern Druck und setze sich bei den Damen ab. Die ersten im Ziel waren dann die Fünfkilometerläufer. Luca Hauser (19:52 Min., TSV Glens) gewann vor Christian Reusch (20:04 Min., SG Dettingen) und René Boss (20:12 Min., Albside Running). Bei den Damen hieß die Siegerin Karina Kornmüller vom Post SV Tübingen in 22:46 Minuten, vor ihren beiden Teamkameradinnen Greta Groten (22:46 Min.) und Ilsa Beig (23:32 Min.).

Über die 10 Kilometer siegte Peter Keinath (32:44 Min., TSV Gelms) vor Marc Meßmer (33:42 Min., TSV Straßberg) und Sebastian Kestler (34:02 Min., LG Welfen). Catherine Malloy war bereits beim Serienauftakt die Schnellste. Mit dem Sieg in 39:07 Minuten beim Finale sicherte sie sich auch den Wanderpokal für die Serie. Den zweiten Platz in der Tageswertung holte sich Katrin Götz (39:26 Min., Ohmenhausen) vor Silke Holzmann (39:47 Min., Physiotherapie Weimar). Ein kleiner Wermutstropfen bei der Seriensiegerehrung blieb: Der Cup-Sieger bei den Herren, Michael Haas vom AST Süßen, konnte beim Finale nicht antreten. Seine Freundin hatte Kontakt mit einem Coronavirus-Verdachtsfall und somit musste er in häuslicher Quarantäne bleiben, heißt es in der Mitteilung-