Schlossgartensommer zum Jubiläum

Der Kulturverein wird 40 Jahre alt und legt den Schlossgartensommer neu auf. Am Freitag 29. Juli, startet das Vereinigte Lachwerk Süd mit einem schwäbischen Kabarettabend. Das sind Ernst Mantel, vorher Mitglied der Kleinen Tierschau und zweifacher Träger des Württembergischen Kleinkunstpreises, und Werner Kocwara, der mit seinen Programmen über einen verrückten Grenzstein und seinem Buch „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ auf der Spiegel-Bestseller-Liste landete.

Mantel habe schon bei der Kleinen Tierschau an vielen Instrumenten überzeugt, heißt es in der Ankündigung. So versprechen sie eine „Pardy bis es Dach lupfd, aber erschd wenn alle weg send“ oder als Persiflage auf den Hit Fever „Gib mir Biber“. Auch im TV, beispielsweise im Schlachthaus, sind die beiden immer wieder zu sehen. Als Einstimmung auf den Abend zaubert Thommy Kehrer als langjähriger Freund des Kulturvereins wieder vor Publikum.

Am Samstagnachmittag gibt es zunächst Raum für Gespräche und Beisammensein. Ab 16 Uhr gibt es zunächst lokale Künstler aus der Region. Haidpäck, hat sich in der Corona-Zeit gefunden und stützt sich auf gestandene Musiker mit einem Programm von Clapton bis Amy McDonald. Sie wechseln sich am Nachmittag mit Julian Kehrer ab. Dieser tritt solo auf und bringt eigene Lieder zum Vortrag. Es gibt auch eine Menge alter Geschichten, die aufgemacht werden, wie Chapman nach Trochtelfingen kam, aber seine Crew kein Benzin hatte oder BAP unbedingt noch offene Kneipen suchte. Das gibt es ohne Eintrittspreis.

Ab 19.30 Uhr tritt dann Heiner Kondschak mit Eva Kilian zu einem Liederabend an. Dabei geht es in den Liedern von der ersten Nacht, über Strandgeschichten bis hin zur Trennung. Wer hat wen verführt, wie sieht es nach der ersten Nacht aus, Trennung und das Wiederzusammenfinden sind Themen in den mehr als 15 Liedern. Werner Dannemann rundet anschließend den Samstag mit einem Solokonzert ab. Dannemann war schon auf den Festivals mit dabei und ist seither mit dem Verein verbunden.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibkultur Trochtelfingen, Modehaus Schoser Trochtelfingen, per E-Mail unter info@kulturnacht-trochtelfingen.de oder telefonisch unter 07124 / 13 78.