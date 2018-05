In der Kletter-Arbeitsgemeinschaft „Kletter2go“ lernen die Schüler der Werdenbergschule von ihrem Lehrer alles über ihren Lieblingssport. Auch beim Ausflug ging es für die Kinder hoch hinaus. Gemeinsam besuchte die Gruppe die Kletterhalle in Reutlingen. Die Schülerinnen Sophia und Celia haben darüber jetzt einen kleinen Artikel verfasst:

„Unter der Leitung von Susanne Renner (BBQ GmbH) und Julian Ulrich (Werdenbergschule) haben wir einen Ausflug in die Kletterhalle nach Reutlingen gemacht. Wir kletterten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade an unterschiedlichen Griffen. Wir sicherten uns gegenseitig. So, wie wir es zuvor im Sportunterricht gelernt hatten.Außerdem hatten wir viel Spaß an der Riesenschaukel, eine Art „Bungee Jumping für Arme“. Mit mehr oder weniger Bammel trauten sich schlussendlich alle, bereut hat es keiner.

Unsere AG „Kletter2go“ beschäftigt sich ansonsten mit der Herstellung von Klettergriffen für die Kletterwand in unserer Turnhalle. Auch das Montieren der Griffe und das Gestalten von Kletterrouten haben wir uns angeeignet. In diesem Rahmen lernen wir verschiede Handwerksberufe und Techniken kennen. Unterstützt wird die AG vom Europäischen Sozialfonds und der Agentur für Arbeit.“