Schüler lernen Kunststücke beim Zirkus Baldini

Die Schüler der Grundschule Mägerkingen durften eine Woche lang mit dem Zirkus Baldini aus Wiesbaden in die Welt der Artisten eintauchen. Gecoacht von den Profis, in einem echten Zirkuszelt, hatte die Projektwoche nochmal ein ganz anderes Flair.

Jedes Kind entschied frei, an welchen Showeinlagen es beteiligt sein möchte. So entstand ein wunderbares, vielfältiges 90-minütiges Programm, durch das eine Schülerin als Zirkusdirektorin führte. Über Akrobatik, Clownsnummern, Trapezaufführungen und Hundedressur bis hin zu Zaubertricks. Es fehlte an nichts. Voller stolz präsentierten die Schüler ihr erworbenes Können in einem ausverkauften Zirkuszelt am Lauchertsee. Selbst die Lehrerinnen waren so von dem Zirkusleben gepackt, dass sie am Ende eine Feuershow präsentierten. Unter tosendem Applaus wurden letztendlich alle Kinder und Lehrer nochmals gebührend gefeiert.

Die Grundschule Mägerkingen, unter der Leitung von Sabrina Sandhu, bedankte sich hierbei bei den zahlreichen fleißigen Helfern, die am Ende der Show einzeln aufgezählt wurden. Der Zirkus wurde unter anderem von den Einnahmen des Ostermarkts, den das Kollegium mit den Kindern auf die Beine gestellt hat, finanziert. Ebenso galt der Dank den Sponsoren, dem Förderverein Grundschule Mägerkingen und Pewetools.