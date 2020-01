Schüler forschen zum Thema selbstfahrende Autos

Die Werdenbergschule bietet durch die sogenannte MINT-Initiative ein Forschungsprojekt rund um das Thema selbstfahrende Autos an. Ziel dieser an der Werdenbergschule ist die Stärkung der Kompetenzen von Schülern im MINT-Bereich. Im Mittelpunkt steht dabei das Interesse junger Menschen an den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu stärken. Dadurch wird eine noch effektivere Vorbereitung auf die Anforderungen der Bildungs- und Berufslandschaft unserer Zeit erreicht und zugleich die Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Schüler optimiert.

Auto fahren ohne selbst lenken zu müssen – geht das überhaupt? Was zeichnet ein selbstfahrendes Auto aus? Und ist ein selbstfahrendes Auto noch ein Auto oder doch schon eher ein Roboter? Wie in der aktuellen öffentlichen Diskussion zu sehen ist, arbeiten viele Unternehmen an der Entwicklung selbstfahrender Autos und präsentieren sogar erste Serienfunktionen, wie das automatische Einparken. Um die digitale Zukunft aktiv mitgestalten zu können, ist es wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche frühzeitig mit den Auswirkungen von neuen Technologien auf ihr Leben beschäftigen.

Aufgabe im Forschungsprojekt „automove2go“ an der Werdenbergschule ist es, ein Zukunftsszenario mit Machbarkeitsstudie und einem realistischen Modell rund um die Technologie des selbstfahrenden Autos zu entwerfen. Dabei werden unter anderem Projektschritte wie eine Teststrecke, der Modellbau eines Fahrzeugs sowie die Erstellung einer Machbarkeitsstudie im Detail geplant.

Die Schüler der Projektgruppe „auomove2go“ sind aktuell in der ersten Umsetzungsphase und bauen die ersten fahrbereite Fahrzeuge. Im nächsten Schritt ist geplant, die autonomen Sensorfunktionalitäten im jeweiligen Fahrzeug zu integrieren und diese zu programmieren. Das Projekt „automove2go“ wird von der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ und von Daimler innerhalb der Genius-Bildungsinitiative unterstützt.

Die Werdenbergschule bietet am Montag, 17. Februar, und am Montag, 2. März, jeweils um 14 Uhr einen Schnuppernachmittag für neue und interessierte Schüler für das Schuljahr 2020/21 an. Im Rahmen dieses können sich die Schüler unter anderem auch über die Projektgruppe „automove2go“ informieren.