Schüler arbeiten in der Wacholderheide

Die Schüler der 9. Klasse der Trochtelfinger Werdenbergschule haben kürzlich einen Aktionstag auf einer zugewachsenen Schafsweide in Steinhilben verbracht. Ein paar Tage im Voraus hatte Förster Martin Mauser das Programm für den Tag in der Schulklasse vorgestellt. Auch den Umgang mit den Werkzeugen erklärte er den Schülern.

Vom Sportplatz in Steinhilben aus ging es in aller Frühe los in Richtung Wacholderheide. Nach einer kurzen Begrüßung teilte der Förster die Klassen in zwei Gruppen auf, die dann mit den Forstwirten auf zwei unterschiedlichen Flächen mit der Arbeit begannen. Es galt, die Schwarzdornhecken abzusägen. Jede Gruppe warf die abgeschnittenen Äste auf einen Haufen und zündete diesen an. Bei den dickeren Stämmen innerhalb der Hecken und Bäume halfen die Forstwirte den Schülern mit einer Motorsäge.

Am Feuer wärmten sich die Schüler auf und nahmen ihre Pausenmahlzeit ein. Dazu tranken sie Cola-Mix, das Förster Mauser mitgebracht hatte. Nachdem alle gestärkt und aufgewärmt waren, ging es erneut an die Arbeit.

Gegen Mittag war der größte Teil der Hecken auf dem Gelände entfernt. Mauser rief die Schüler zusammen und sammelte die Werkzeuge wieder ein. Der Förster lobte die Schüler für ihre Mithilfe bei der Landschaftspflege. Das Gelände könne schon bald wieder als Schafweide genutzt werden, sagte er.