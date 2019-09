Schäfer aus ganz Deutschland messen sich am Wochenende in Mägerkingen

Die Ortsgruppe Mägerkingen und die Landesgruppe Württemberg im Verein für Deutsche Schäferhunde richten am kommenden Wochenende das Bundesleistungshüten in Mägerkingen aus. Abgesehen vom eigentlichen Wettbewerb gibt es unter anderem einen Schäfermarkt und einen Streichelzoo. Am Samstag beginnt auf dem Gelände der Ortsgruppe um 19 Uhr ein Schäferball im Festzelt.

Das Programm beginnt am Freitag, 27. September, um 9 Uhr mit der Auslosung der Reihenfolge und einer Begehung des Hütegeländes. Die Hütedurchgänge beginnen um 10 Uhr, das Unterhaltungsprogramm am Abend um 19 Uhr. Auch am Samstag und am Sonntag ist den ganzen Tag über etwas geboten. Den Schlusspunkt setzt die Siegerehrung am Sonntag um 16 Uhr mit dem Musikverein Mägerkingen.

Die Besucher werden mit Speisen und Getränken versorgt. Darüber hinaus können sie sich auf dem Gelände der Ortsgruppe an verschiedenen Ständen über Produkte rund ums Schaf informieren und mit Fellen, Filz oder Seife eindecken. Hinzu kommen Aktionen für Kinder.

Beim Bundesleistungshüten demonstrieren Schäfer aus ganz Deutschland vor einer Jury, wie gut sie als Team mit ihren Hunden harmonieren. In Mägerkingen werden etwa 20 Schäfer, 40 Schäferhunde, 300 Schafe und 2000 Besucher erwartet. Nach der Hüteordnung müssen die Teilnehmer verschiedene Disziplinen bewältigen: Auspferchen, Engweg, Wehren im Verkehr, Brücke, enges Gehüt, weites Gehüt, Stellen, Grill, Einpferchen (Aufstallen) und Verteidigungstrieb. Bewertet werden Fleiß, Gehorsam und Korrektheit des Hundes an der Herde und der Umgang des Schäfers mit dem Hund und den Schafen.

Hüteveranstaltungen stellen seit der Gründung des Vereins für Deutsche Schäferhunde 1899 ein elementares und das ursprünglichste Betätigungsfeld des Deutschen Schäferhundes im Vereinsgeschehen dar. „Wenngleich durch die fortschreitende Technisierung das Aufgabengebiet des Deutschen Schäferhundes erheblich erweitert und sich schwerpunktmäßig verändert hat, so ist der Schäfer auch heute noch auf die Robustheit und Arbeitswilligkeit im Herdendienst angewiesen“, schreibt der Verein für Deutsche Schäferhunde in einer Pressemitteilung.